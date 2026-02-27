Los Goya vuelven a Barcelona 26 años después: un negocio rentable

La Gala de los Premios Goya regresa a Barcelona 26 años después para celebrar su 40.ª edición. Se trata de un acontecimiento que va mucho más allá del cine: actúa como un potente motor de proyección de marca, reputación internacional y refuerzo del compromiso con la cultura y con la industria audiovisual de la ciudad.

Para hacer posible que la gran fiesta del cine se celebre en Barcelona este sábado 28 de febrero, la Generalitat ha aportado dos millones de euros a través del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). A esta cantidad se suma el millón de euros del Ayuntamiento, correspondientes al canon que debe abonarse a la Academia de Cine.

Las administraciones catalanas consideran que es una operación rentable, ya que confían en multiplicar por tres o incluso por cuatro la inversión pública inicial. La previsión es obtener un retorno mínimo de 9 millones, que podría llegar a 12 millones, básicamente gracias sobre todo al impacto mediático estimado entre 8 y 10 millones de euros.

01.01 min Los Premios Goya 2026, el sábado 28 de febrero en RTVE

Los precedentes de otras ciudades

Las expectativas económicas y mediáticas asociadas al regreso de los Goya a Barcelona se basan en resultados acreditados en otras ciudades que han acogido la gala en los últimos años. Granada, sede en 2025, aseguró haber registrado un impacto económico directo de 8,48 millones de euros y un retorno mediático valorado en 71 millones, con una ocupación hotelera prácticamente completa y más de 600 empleos generados alrededor del evento.

Previamente, en Valladolid, en 2024, la gala se convirtió en un auténtico motor cultural: atrajo a más de 30.000 personas a actividades paralelas, llenó el 100% de los hoteles, generó cerca de 10 millones de euros de impacto neto y lideró la audiencia televisiva con 2,4 millones de espectadores y un 23,5% de cuota.

Por su parte, Málaga ya había demostrado en 2021 la fuerza del “efecto Goya”, incluso en ediciones más contenidas, superando los 6 millones de euros de retorno. Las elevadas cuotas de pantalla —como el 24,4% obtenido por Granada en 2025, con 2,34 millones de espectadores— convierten la gala en un escaparate publicitario de enorme alcance.

Hoteles llenos y activación económica El Govern prevé que la celebración de los Goya generará más de un millón de euros en gasto directo, además de activar hoteles, restauración y servicios para más de 3.000 participantes. La aerolínea Vueling ha reforzado ya los vuelos diarios entre Madrid y Barcelona, en un contexto en el que el evento coincide, además, con la llegada de participantes en en el MWC. El Mobile World Congress es el evento de conectividad más grande e influyente del mundo y desde el 2 de marzo reunirá a 100.000 congresistas de todo el mundo en la ciudad. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, subraya que los Goya serán una “ventana internacional” y reforzarán un sector audiovisual que ya representa el 3% del PIB catalán. Cataluña produce el 31% de las películas del Estado, concentra el 46% de las coproducciones internacionales de largometraje y el 28% de las de cortometraje. El evento, asegura, “da músculo” al proyecto Catalunya Media City, llamado a convertirse en un gran hub audiovisual europeo.