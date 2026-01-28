Susan  Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026

La actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional en la gala del Barcelona del próximo 28 de febrero. La Academia de Cine ha destacado que la actriz estadounidense ha sido "durante décadas, uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood admirado por amantes del cine de todo el mundo”, además de "su valiente compromiso político y social".

Sarandon es un nombre crucial del Hollywood contemporáneo, protagonista de títulos como Thelma y Louise, El cliente, Las Brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia y Pena de muerte, por la que ganó el Premio Oscar. La Academia ha destacado que la intérprete "representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político".

El Goya Internacional fue creado en 2022 para "reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores y espectadoras de todo el mundo". Sarandon es la quinta ganadora tras Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere. La actriz recibió precisamente en Barcelona el Premio de Honor de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía en 2023 y, en 2017, el premio honorífico 2017 del Festival de Sitges.

01.11 min Susan Sarandon estrella del BCN Film Fest: "Hollywood sigue estando dominada por hombres blancos"

Durante su carrera ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Oscar –por Atlantic City, Thelma y Louise, El aceite de la vida y El cliente–. Lo conseguiría finalmente por Pena de muerte, donde interpreta a una monja que acompaña a un condenado a muerte. Los búfalos de Durham, Quédate a mi lado, Mujercitas y la serie de televisión Feud, donde se convirtió en Bette Davis, también forman parte del currículum de esta artista neoyorquina conocida por su versatilidad, su voz en numerosas causas y su gusto por el riesgo y el cine experimental, en el que uno de sus personajes más recordados es Louise en el clásico del cine feminista Thelma y Louise.

Considerada una actriz de carácter, desde el principio de su carrera en la década de los 70 se decantó por personajes que reflejaran esa idea y tuvo el propósito de no repetirse y buscar la variedad. Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Geena Davis son algunos de los muchos compañeros de reparto, que acreditan su talento y su compromiso con la profesión y la sociedad en la que vive.