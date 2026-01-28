Última hora de la borrasca Kristin y el temporal de nieve y lluvia, en directo: la nieve afecta a más de 140 carreteras en toda España y obliga a cortar un tramo de la A6 en Madrid
- Las clases se han suspendido en Extremadura, Ceuta y 77 municipios de Andalucía
- Sigue la situación de las carreteras a través de las cámaras de la DGT
El paso sucesivo de dos borrascas, Joseph y Kristin, con lluvia, fuerte viento y nieve, complica este míercoles la circulación en carreteras del centro y el norte peninsular y ha obligado a suspender las clases en Extremadura, en Ceuta y en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial ante la previsión de nevadas en zonas bajas.
La cota de nieve se sitúa este jueves entre los 600 y los 700 metros en puntos de la mitad norte, según la Aemet. La nieve afecta a más de 140 carreteras en toda España, 22 son de la red viaria principal, y ha obligado a cortar un tramo de la A6 en Madrid. El temporal marítimo está afectando con más intensidad al Mediterráneo.
Última hora de la borrasca Kristin, en directo
11:20
Una treintena de líneas de autobús de la EMT afectadas por el temporal en Madrid
Se encuentra cortado el túnel de Valdepeñas en ambos sentidos y en la calle Sinesio Delgado en dirección a la A6.
Esta situación afecta a 30 líneas de Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.
Este corte afecta a Valdebebas, Barajas, Aravaca, Montecarmelo, Avda San Luis, Barrio del Pilar, El Pardo, Zona de Telefonica, Sanchinarro, Las Tablas, Feria de Madrid.
11:16
Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid pide evitar los desplazamientos en vehículo
El portavoz del 112 en la Comunidad de Madrid Luis Serrano, entrevistado en el canal 24h, ha pedido a los madrileños que ante la situación de las carreteras en el oeste y el norte de la región, eviten utilizar el vehículo si no es imprescindible, que lleven cadenas o neumáticos de invierno.
En las zonas donde el tráfico está más comprometido es importante dejar el carril izquierdo libre para que puedan operar vehículos de emergencia y puedan operar máquinas quitanieve.
También ha recomendado racionar el combustible, arrancando de vez en cuando el vehículo y abriendo ventanillas para ventilar de vez en cuando y llamar al 112 solo en caso de emergencia.
En la medida de lo posible es recomendable el teletrabajo y evitar desplazamientos, no entrar en la carretera es la mejor recomendación.
11:13
La línea de tren de alta velocidad, interrumpida entre Córdoba y Puente Genil
Ante las condiciones meteorológicas adversas, la línea de tren de Alta Velocidad está interrumpida en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana entre Córdoba y Puente Genil.
"Por condiciones meteorológicas adversas está interrumpida la circulación en el tramo Córdoba - Antequera-Santa Ana entre Córdoba y Puente Genil."
Precisamente, la DGT informa de que en la provincia de Córdoba hay varias carreteras cortadas por inundaciones, en concreto, la CO-4205 en Montemayor, la CO-4207 en Jarata. Y en Málaga la MA-8302 en Estepona.
11:06
La circulación de trenes, interrumpida entre Córdoba y Jaén por inundaciones
El gestor ferroviario Adif ha avisado de que se encuentra interrumpida la circulación de trenes a su paso por Villa del Río (tramo Córdoba - Linares-Baeza) por acumulación de agua. Esta situación afecta a la línea entre Córdoba y Jaén.
"Se encuentra interrumpida la circulación a su paso por Villa del Río (tramo Córdoba - Linares-Baeza) por acumulación de agua. Afecta a los trenes que circulan entre Córdoba y Jaén. Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad."
Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad.
11:04
La DGT pide a los conductores atrapados que se queden en el interior del vehículo
La A-6 se encuentra prácticamente intransitable del km 6 al 39 y la Dirección General de Tráfico avisa de la situación de cientos de conductores que se han visto atrapados por la nieve.
En esta situación recomienda a los conductores que mantengan la calma y no salgan del vehículo. También pide que sigan las recomendaciones de los servicios de emergencia y que faciliten la actuación de las máquinas quitanieve dejando libre el carril izquierdo.
También recomienda que se conserve la batería del teléfono móvil y sigan la información a través de los canales oficiales de la DGT y la Agencia Estatal de Meteorología.
10:57
El presidente del Gobierno pide evitar los desplazamientos innecesarios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que se eviten los desplazamientos innecesarios ante la situación meteorológica.
"Muchos puntos de nuestra geografía se encuentran con avisos activos por nieve, lluvia y rachas fuertes de viento", ha señalado en un mensaje en el que pide prudencia.
"Hoy muchos puntos de nuestra geografía se encuentran con avisos activos por nieve, lluvia y rachas fuertes de viento.
Seamos muy prudentes y evitemos desplazamientos innecesarios.
Consulta la previsión en @AEMET_Esp y el estado de las carreteras en @DGTes.
Además, Sánchez insta a consultar la previsión del tiempo en los organismos oficiales, la Agencia Estatal de Meteorología (@AEMET_Esp) y el estado de las carreteras en la Dirección General de Tráfico (@DGTes).
10:49
En Castilla y León nieva con intensidad y en Cáceres sigue el aviso rojo por viento
La nieve cae con intensidad también en Castilla-León, mientras en la provincia de Cáceres sigue activo el aviso rojo por viento. Las clases se han suspendido en toda la comunidad.
En Almería, el aviso rojo sigue activo en el Valle del Almanzora y Los Vélez. En 77 municipios de esa zona se han suspendido las clases.
"¿Nieva con intensidad también en Castilla-León. Aviso rojo activo en Cáceres, por viento. Las clases se han suspendido en toda la comunidad
¿¿En Almería, aviso rojo en el Valle del Almanzora y Los Vélez. En 77 municipios de esa zona se han suspendido las clases
La nieve ha dejado una estampa blanca junto a la muralla de la ciudad de Ávila, donde ya no hay calles cortadas al tráfico. El temporal ha sorprendido a unos 400 asistentes al festival de fotografía que se celebra en el Lienzo Norte, el Palacio de Congresos de la capital abulense.
10:47
Aena activa el Plan de Actuaciones invernales en Barajas
El gestor aeroportuario Aena ha activado el Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve en el aeropuerto de Madrid-Barajas ante las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología.
A través de un mensaje en redes sociales pide a los viajeros que tengan previsto viajar en avión en las próximas horas que consulten el estado de tu vuelo.
"¿ Aena ha activado el Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y #nieve en el #Aeropuerto AS #Madrid-#Barajas ante las previsiones meteorológicas de la @AEMET_Esp.
¿ Si vas a volar en las próximas horas consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo.
¿… https://t.co/6gk7EVYkQT“
Además, el gestor aeroportuario recomienda el uso del transporte público en los desplazamientos al aeropuerto.
10:42
Precaución en Ávila capital donde hay dos calles cortadas por la nieve
La nieve que cae desde esta madrugada en la ciudad de Ávuila mantiene cortadas al tráfico dos calles, según informa el Ayuntamiento, que pide precaución a los vecinos de la ciudad, al tiempo que recomienda evitar el uso de los vehículos.
Las calles que se encuentran cortadas al tráfico son la Ronda Vieja, que discurre en paralelo al lienzo norte de la muralla, y la calle Madrigal, una cuesta situada en el barrio de Santo Tomás, junto a la zona universitaria.
"El 112 de la Comunidad de Madrid pide evitar desplazamientos innecesarios debido a la nieve.
Ávila registra acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros
Desde primera hora de la mañana, nieva con intensidad sobre la capital, donde está cuajando la nieve y donde desde el martes se encuentra activado el operativo de vialidad invernal realizando trabajos preventivos, ante la posibilidad de que se lleguen a alcanzar espesores de 10 centímetros.
10:31
Las nevadas en Madrid obligan a activar el nivel 1 del plan de Protección Civil
La Delegación del Gobierno en Madrid ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid, ante las copiosas nevadas que se están registrando en amplias zonas de la región, según fuentes de la institución.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica prevista asociada a la borrasca, en coordinación con los servicios de emergencias y protección civil, así como con los organismos técnicos de referencia.
Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y desde el kilómetro 13 de la A-6.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama.
10:27
La nieve provoca atascos en el norte y oeste de la Comunidad de Madrid
Numerosas líneas de autobuses interurbanos presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región y que está provocando importantes afecciones a la circulación y al transporte público, según el Gobierno madrileño.
Entre los municipios afectados están San Agustín del Guadalix, El Molar, Lozoyuela, La Cabrera y su entorno, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Horcajo de la Sierra, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Chapinería, Colmenar Viejo y Tres Cantos.
"¿¿ La nevada en la zona norte y oeste de la región provoca afecciones en la circulación y transporte público, con varias líneas afectadas del @CRT_Madrid.
¿¿ Cadenas obligatorias en todos los puertos de montaña.
¿¿ Un centenar de profesionales y 30 quitanieves operativos.
El uso de cadenas es obligatorio en todos los puertos de montaña madrileños. Las nevadas se están intensificando con una cota aproximada de 600 metros en la zona oeste y 1000 metros en el norte de la Comunidad, ha informado a EFE la Consejería de Transportes.
La Comunidad de Madrid mantiene activo un operativo de más de cien profesionales y treinta máquinas quitanieves para garantizar la vialidad de las carreteras.
El Gobierno regional recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, priorizar el transporte público y consultar el estado de carreteras y líneas en los canales oficiales de la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).
-
Avisos naranjas en Murcia por vientos de hasta 90 km/h y mala mar
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado sus avisos por fenómenos adversos para este miércoles en la Región de Murcia y sitúa en nivel naranja a varias comarcas por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, además de temporal marítimo con olas de hasta seis metros en el litoral.
El aviso naranja por viento afecta al Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas entre las 09:00 y las 21:00 horas, con viento de componente oeste y rachas máximas previstas de 90 km/h.
En la costa de toda la región el riesgo también es importante por fenómenos costeros entre las 09:00 y las 18:00 horas, con vientos del oeste de 65 a 90 km/h, fuerza 8 a 9, y oleaje de entre cuatro y seis metros.
"28/01 09:18 AVISOS HOY Y MAÑANA | Región de Murcia: vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.
Actualizaciones en https://t.co/gQDupQ393c pic.twitter.com/hEw5TbyboF“
Además, se mantienen avisos amarillos por viento en la Vega del Segura (rachas de hasta 80 km/h), Campo de Cartagena y Mazarrón (hasta 70 km/h) y de nuevo en el Noroeste durante la noche.
En el litoral sur y el de Cartagena y Mazarrón continuará la mala mar con viento del suroeste y olas de hasta cuatro metros.
10:15
Transportes pide que se despeje el carril izquierdo para facilitar el trabajo de las quitanieves
La circulación sigue siendo complicada por las nevadas que se están produciendo en los corredores cercanos a Madrid. El Ministerio de Transportes ha pedido a través de su perfil en la red social X que se deje despejado el carril izquierdo para facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves.
"¿¿¿¿ Circulación complicada por nevadas en los corredores cercanos a Madrid.
¿¿ Se ruega dejar despejado el carril izquierdo para facilitar el trabajo de las quitanieves.
Antes de realizar cualquier desplazamiento por carretera, consulta los perfiles oficiales.
¿¿ @DGTes. https://t.co/4U0vnjCLJJ pic.twitter.com/dE63Fw0PGE“
También insta a que antes de realizar cualquier desplazamiento por carretera, se consulten los perfiles oficiales.
10:06
Castilla-La Mancha en aviso naranja y amarillo por viento, lluvia y nieve
La borrasca Kristin mantiene en alerta a todas las comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha con avisos de nivel naranja y amarillos por viento y amarillos por acumulación de nieve y lluvias, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles.
Se esperan precipitaciones localmente persistentes en Alcaraz y Segura, rachas muy fuertes de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en todas las provincias y nevadas en los sistemas Central e Ibérico, especialmente en la Serranía de Guadalajara, con acumulados de hasta 15 centímetros sobre 1000 metros.
"28/01 09:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | Castilla-La Mancha: nevadas, vientos y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.
Actualizaciones en https://t.co/oyITB2xC7T pic.twitter.com/obnqoVsd51“
El cielo permanecerá nuboso o cubierto, con apertura de claros en las horas centrales y probables nieblas en las zonas de montaña al principio y final del día que por la mañana también podrían extenderse, dispersas, al resto del cuadrante nordeste.
La cota de nieve se sitúa sobre 600-800 metros durante la madrugada y primeras horas en Guadalajara, norte de Toledo y norte de Cuenca y sube a partir de mediodía sobre 1100-1300 metros.
10:00
La Delegación del Gobierno en Madrid pide evitar desplazamientos innecesarios
La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha pedido que se eviten los desplazamientos innecesarios. Se ha activado el nivel 1 del Plan de Inclemencias de la región.
La DGT mantiene aviso negro por la situación en la M601 entre los puntos kilométricos 12.7 y 20 en ambos sentidos a la altura de Navacerrada y el aviso rojo en la A-1 del kilómetro 30 al 90 en ambos sentidos a la altura de Las Pueblas, en la M607 del km 30 al 51 en ambos sentidos a la altura de Colmenar Viejo, en la M600 del km 0 al 20 en ambos sentidos a la altura de La Mata.
"¿¿¿¿ Activado Nivel 1 del #PlanInclemenciasCM ¿¿¿¿
ATENCIÓN Avisos Negro y Rojo #DGTMadrid por #Nevadas en la última hora:
¿ Nivel Negro: #M601 (pk 12.7 al 20 ambos sent.) NAVACERRADA
¿ Nivel Rojo: #A1 (pk 30 al 99 ambos sent.) PUEBLAS (LAS) ; #M607 (pk 30 al 51 ambos sent.)
También hay aviso rojo en la M611 del kilómetro 9 al 31 en ambos sentidos a la altura de Miraflores de la Sierra y en la M 629 del 16 al 2 en sentido decreciente, a la altura de Canencia y en la M 637, del km 2 al 11,5 en Lozoya.
9:46
Tercera borrasca en apenas una semana con más de un centenar de carreteras afectadadas
Más de un centenar de carreteras se encuentran afectadas por la nieve y la lluvia, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria, aunque hay nueve autovías con tramos con problemas y restricciones.
En la Comunidad de Madrid se ha activado el plan de inclemencias por la intensidad con la que nieva desde primera hora y las cadenas son obligatorias en todos los puertos de la región. También hay dificultades para circular en Castilla y León, en la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila.
En el municipio madrileño de Majadahonda, la foto es de la A-6 es de una carretera cubierta de nieve, informa Elena Nieva en RNE.
"¿Toda España se encuentra en alerta por Kristin la borrasca que trae lluvia, nieve y viento
¿¿En Andalucía, Extremadura y Ceuta han suspendido las clases y en la Comunidad de Madrid ya son necesarias cadenas
¿¿ Elena Nieva | @RTVEMadrid pic.twitter.com/VbsZum5kLa“
Nueve carreteras de la red principal y 19 de la red secundaria se encuentran cerradas a causa del temporal.
9:40
Tráfico: la A-6, intransitable entre el Plantío y las provincias de Segovia y Ávila
La situación del tráfico se complica por la nieve en el entorno de la Comunidad de Madrid. La Dirección General de Tráfico acaba de actualizar la situación en la A-6, que en estos momentos se encuentra intransitable entre el Plantío y las provincias de Segovia y Ávila.
"¿¿Atención¿¿¿A-6 intransitable entre El Plantío hasta provincias de Segovia y Ávila.
La DGT ha pedido mucha precaución a los conductores que circulen por la A-6 en Somosierra; en la AP-6 en Segovia, en la zona de El Espinar y entre Zamora y León; además de la A-66 en Ribaseca (León).
La borrasca Joseph azota con fuerza en Asturias y Galicia con varias autovías de la red principal con problemas aunque abiertas al tráfico como la A-6 entre León y Lugo, en la zona de Pedrafita do Cebreiro; o la A-52 en Verín (Orense) y Padornelo (Zamora).
9:32
La Comunidad de Madrid insta a alumnos y docentes de municipios afectados por la nieve a quedarse en casa
La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha pedido a los directores de los centros educativos de las localidades afectadas por la nevada en el norte y el oeste de la región que valoren la situación de acceso a las instalaciones primando la seguridad.
Además, insta a los alumnos y docentes que tengan problemas para llegar a los centros a que permanezcan en sus domicilios. Los colegios e institutos estarán abiertos para atender a aquellos escolares que ya estén en las instalaciones.
-
9:28
La Junta de Castilla y León alerta de fuertes rachas de viento y precipitaciones
La Junta ha alertado del paso de la borrasca Kristin que provocará fuertes rachas de viento y precipitaciones en la Comunidad de Castilla y León.
A través de un comunicado, fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado que desde última horas de este martes está previsto el paso de oeste a este de una borrasca profunda que provocará fuertes rachas de viento y precipitaciones que no se descarta sean en forma de nieve.
Se presenta, además, en un escenario de "incertidumbre" respecto a su trayectoria de paso, que condicionará el fenómeno que marque la situación meteorológica general.
El paso del frente por una zona más al sur, que coincidirá con un descenso de la cota de nieve con acumulaciones importantes en zonas de montaña en días sucesivos y nevadas generalizadas en zonas de interior y norte de la meseta.
9:22
El temporal de lluvia y nieve afecta a 101 carreteras, 9 de la red principal y 19 cerradas
El temporal de lluvia y nieve que azota estos días la península mantiene desde primera hora de este miércoles 101 carreteras afectadas, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria, aunque hay nueve autovías con tramos con problemas y restricciones.
Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su web y en su boletín radiofónico a las 8:40 horas la red principal de carreteras cuenta con dificultades en Castilla y León, concretamente en la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve.
"¿¿Las nieves afectan a 75 carreteras, 6 de la red principal:
Intransitable
¿¿A66 en Cáceres, zona Elvas hacia Salamanca.
Obligatorio cadenas:
¿A-1 Madrid en Somosierra y M-607 Colmenar Viejo
¿A-50 y AV-20 Ávila cap.
¿A-6 y AP-6 entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia)
También necesarios en la M-607 en Madrid, en Colmenar Viejo, en tanto que la DGT pide mucha precaución a los conductores que circulen por la A-6 en Somosierra; en la AP-6 en Segovia, en la zona de El Espinar y entre Zamora y León; además de la A-66 en Ribaseca (León).
La borrasca Joseph también azota con fuerza en Asturias y Galicia con varias autovías de la red principal con problemas aunque abiertas al tráfico como la A 6 entre León y Lugo, en la zona de Pedrafita do Cebreiro; o la A-52 en Verín (Orense) y Padornelo (Zamora).
9:21
Buenos días. Comienza aquí la narración al minuto de una jornada marcada por el temporal de lluvia intensa, fuerte viento, mala mar y nieve por el paso de las borrascas Joseph y Kristin complica este míercoles la circulación en carreteras del centro y el norte peninsular y ha obligado a suspender las clases en Extremadura, en Ceuta y en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial ante una jornada que prevé muy adversa con nieve en cotas bajas y vientos fuertes en amplias zonas.