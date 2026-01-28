Última hora de la borrasca Kristin y el temporal de nieve y lluvia, en directo: la nieve afecta a más de 140 carreteras en toda España y obliga a cortar un tramo de la A6 en Madrid

9:22

El temporal de lluvia y nieve afecta a 101 carreteras, 9 de la red principal y 19 cerradas





El temporal de lluvia y nieve que azota estos días la península mantiene desde primera hora de este miércoles 101 carreteras afectadas, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria, aunque hay nueve autovías con tramos con problemas y restricciones.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su web y en su boletín radiofónico a las 8:40 horas la red principal de carreteras cuenta con dificultades en Castilla y León, concretamente en la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve.

“¿¿Las nieves afectan a 75 carreteras, 6 de la red principal:

Intransitable

¿¿A66 en Cáceres, zona Elvas hacia Salamanca.

Obligatorio cadenas:

¿A-1 Madrid en Somosierra y M-607 Colmenar Viejo

¿A-50 y AV-20 Ávila cap.

¿A-6 y AP-6 entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia) pic.twitter.com/KSCcFcMBdX“ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 28, 2026

También necesarios en la M-607 en Madrid, en Colmenar Viejo, en tanto que la DGT pide mucha precaución a los conductores que circulen por la A-6 en Somosierra; en la AP-6 en Segovia, en la zona de El Espinar y entre Zamora y León; además de la A-66 en Ribaseca (León).

La borrasca Joseph también azota con fuerza en Asturias y Galicia con varias autovías de la red principal con problemas aunque abiertas al tráfico como la A 6 entre León y Lugo, en la zona de Pedrafita do Cebreiro; o la A-52 en Verín (Orense) y Padornelo (Zamora).