Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Audrey Pascual se pone al frente y luchará por el oro en la segunda manga
- Audrey Pascual quiere desquitarse de la caída del jueves en el eslalon gigante y cerrar su cuarta presea
- Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 en directo, del 6 al 15 de marzo en Teledeporte y RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la penúltima jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.
De nuevo, como ocurrió el jueves, tendremos hasta cinco deportistas españolas disputando el eslalon en el esquí alpino, cada una en su categoría, como ya ocurrió el pasado jueves en el eslalon gigante.
Audrey Pascual ya está recuperada de su caída y espera resarcirse logrando su cuarto metal en sus primeros Juegos Paralímpicos, tras los dos oros y la plata obtenidos hasta el momento. En la misma categoría de sentada volverá a salir a pista Iraida Rodríguez, que otro día hizo su debut paralímpico con tan solo 17 años.
En la categoría de discapacidad visual también regresará Alejandra Requesens junto a su guía, Victoria Ibáñez, para intentar mejorar su resultado del eslalon gigante.
Y por último, María Martín Graninzo querrá quitarse la espinita del jueves, cuando no pudo acabar la segunda manga del eslalon gigante cuando luchaba por un diploma olímpico.
Juegos Paralímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 14 de marzo, en directo
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10:11
Se acaba la primera manga con este noveno puesto de Iraide Rodríguez.
“¡Vamosss! @AudreyPascual_ se pone al frente de la clasificación en el eslalon tras un descenso brutal en esta primera manga (43.02)— Teledeporte (@teledeporte) March 14, 2026
A partir de las 13:00 horas luchará por el oro @Paralimpicos
¿En directo: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/9Ne2HFH2zw“
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9:59
Audrey Pascual se ha desquitado de la caída del otro día y se pone la frente de la general en el eslalon con este gran descenso.
“¡Vamosss! @AudreyPascual_ se pone al frente de la clasificación en el eslalon tras un descenso brutal en esta primera manga (43.02)— Teledeporte (@teledeporte) March 14, 2026
A partir de las 13:00 horas luchará por el oro @Paralimpicos
¿En directo: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/9Ne2HFH2zw“
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9:44
¡Qué gran manga de María Martín-Granizo!
“¡Qué gran eslalon de María Martín-Granizo!— Teledeporte (@teledeporte) March 14, 2026
La @Paralimpicos se va a la octava posición y luchará por el diploma en la segunda manga a partir de las 13h.
¿DIRECTO: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/8NBEbP3eif“
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9:24
Ahora nos vamos a la categoría de eslalon de pie. Turno para María Martín-Granizo, que quiere desquitarse del jueves con un diploma.
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9:22
Buen descenso de las españolas en el eslalon. Volverán a salir a pista a partir de las 13:00 horas en la segunda manga.
“¿Buen descenso en esta primera manga de eslalon de la pareja @Paralimpicos, Alejandra Requesens y Vic Ibáñez— Teledeporte (@teledeporte) March 14, 2026
Ahora les queda la segunda ronda a partir de las 13:00h.
¿En directo: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/vEIdGsdmJU“
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9:07
Ya no queda nada para que Alejandra Requesen y Vic Ibáñez salten a la pista para hacer el eslalon.
“Penúltima jornada de los Juegos Paralímpicos— Teledeporte (@teledeporte) March 14, 2026
¿¿Turno para Audrey Pascual, Iraide Rodríguez, Alejandra Requesen y Vic Ibáñez, y María Martín
¿¿ @PacoGrandeTVE y @MiguelinGalindo
¿Directo: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/kgs5kFqoUH“
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9:00
Bienvenidos a la narración de la penúltima jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026. Tendremos a cinco españolas en liza en la final de eslalon: Audrey Pascual, Iraide Rodríguez, María Martín Granizo y Alejandra Requesen con su guía, Victoria Ibáñez.