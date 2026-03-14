Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Audrey Pascual se pone al frente y luchará por el oro en la segunda manga

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la penúltima jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.

De nuevo, como ocurrió el jueves, tendremos hasta cinco deportistas españolas disputando el eslalon en el esquí alpino, cada una en su categoría, como ya ocurrió el pasado jueves en el eslalon gigante.

Audrey Pascual ya está recuperada de su caída y espera resarcirse logrando su cuarto metal en sus primeros Juegos Paralímpicos, tras los dos oros y la plata obtenidos hasta el momento. En la misma categoría de sentada volverá a salir a pista Iraida Rodríguez, que otro día hizo su debut paralímpico con tan solo 17 años.

En la categoría de discapacidad visual también regresará Alejandra Requesens junto a su guía, Victoria Ibáñez, para intentar mejorar su resultado del eslalon gigante.

Y por último, María Martín Graninzo querrá quitarse la espinita del jueves, cuando no pudo acabar la segunda manga del eslalon gigante cuando luchaba por un diploma olímpico.