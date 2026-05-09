Horario y dónde ver la alfombra roja de los XIII Premios Platino del cine iberoamericano: síguela en directo

El cine iberoamericano celebrará este fin de semana los XIII Premios Platino Xcaret, una cita que se desarrollará en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México). La alfombra roja previa a la gala se podrá seguir en directo en RTVE Play en la madrugada del domingo, a partir de las 01.00 horas, con la actriz colombiana Carolina Ramírez y la periodista dominicana Lourdes Stephen como anfitrionas.

Un total de 30 películas y 19 series de 14 países iberoamericanos se han erigido como finalistas en esta edición de los Premios Platino, con España encabezando las nominaciones en secciones como largometrajes, miniseries y series de larga duración.

Los galardones fueron promovidos por la española Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y Fipca (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) para dar visibilidad a las creaciones audiovisuales de ambos lados del charco. Como gran novedad, en esta edición se premiarán trabajos en 36 categorías, 12 más que en años anteriores, lo que ha obligado a la organización a dividir la ceremonia en dos sesiones.

Los Domingos, Sirat y Anatomía de un Instante, entre los candidatos Por la alfombra roja desfilarán algunos de los nombres más representativos de la actualidad cinematográfica de Iberoamérica, incluyendo la vizcaína Alauda Ruiz de Azúa, que ya protagonizó la última edición de los Premios Goya con su película Los Domingos. El filme figura también como uno de los largometrajes más nominados en esta edición, con un total de 11 candidaturas, el mismo número que la argentina Belén. Entre ellas categorías destaca su mención a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, a la que también opta Sirat, de Oliver Laxe, candidata en ocho categorías. En la sección de series, la argentina El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín, es candidata a 13 estatuillas; la española Anatomía de un Instante opta a un total de 12. La presencia española en esta edición de los Premios Platino se completa con producciones como La Promesa, nominada a Mejor Serie de Larga Duración. También tendrán presencia destacada durante la ceremonia creaciones como los documentales Flores para Antonio o la ganadora del Festival de San Sebastián Tardes de Soledad, de Albert Serra. 'Los domingos' y 'Belén' lideran las nominaciones de los XIII Premios Platino Xcaret RTVE.es

Álvaro Cervantes, premiado por su papel en Sorda La extensión en el número de categorías ha obligado a la organización a dividir la ceremonia en dos partes, por lo que una veintena de galardones ya han sido dados a conocer y se entregarán el próximo jueves 7 de mayo durante la bautizada como Ceremonia de Apertura. Álvaro Cervantes es uno de los premiados. Recibirá el reconocimiento como Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Sorda. Junto a él, ya se han dado a conocer los premiados en algunas de las principales categorías técnicas en largometrajes y series, donde se ha destacado a algunos miembros del elenco de profesionales de Sirat, vencedor en las categorías dirección de sonido, dirección de fotografía y efectos especiales. Además, Helena Sanchís ha recibido el premio a Mejor Diseño de Vestuario por La Cena, y Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz por su trabajo de maquillaje y peluquería en El Cautivo. Por último, Anatomía de un Instante ha sido galardonada en el apartado de Miniserie o Teleserie por su dirección de arte, montaje, dirección de sonido, dirección de fotografía y diseño de vestuario. Voces que incluyen Voces que incluyen - 'Sorda’: un cine sin barreras sonoras - 11/04/26 Escuchar audio