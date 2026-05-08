L'Angliru decidirá la Vuelta tras el heroico pulso de Van der Breggen y Blasi en Les Praeres

La neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx) afrontará como líder la última etapa de La Vuelta Femenina tras imponerse en un duelo titánico a la española Paula Blasi (UAE) en la subida a Les Praeres.

En unas rampas imposibles de hasta el 27% de desnivel y bajo la lluvia, Van der Breggen ha demostrado una vez más su condición de gran estrella de este deporte. La corredora de 36 años, ganadora de dos Mundiales, un oro olímpico o siete Flechas Valona, se ha mostrado intratable en ese ascenso a la sierra de Peñamayor (Nava) que ha puesto a prueba el límite de las ciclistas.

La jornada de este viernes, la 6ª etapa, no tuvo demasiada historia. Hubo una escapada de cuatro ciclistas sin peligro para la clasificación general que llegó a rondar los cinco minutos de ventaja, pero que fue neutralizada en la aproximación al primer final en alto de esta Vuelta y único puntuable de la etapa.

La francesa Cedrine Kerbaol (EF) atacó desde abajo, a 4 km, pero enseguida fue Van der Breggen la que puso su ritmo y empezó a descolgar una tras otra a las favoritas. A falta de 3 km flojeó la que parecía su máxima rival, la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y Paula Blasi la adelantó para intentar mantenerse en cabeza de carrera junto a la jefa de filas del poderoso SD Worx.

La catalana también tuvo que ceder unos metros, pero no se desfondó en ningún momento y se mantuvo en la persecución hasta el final, al igual que la jovencísima francesa Marion Bunel (Visma) lo hacía un poco por detrás de ambas. En la meta, Van der Breggen sacó solo 8 segundos a Blasi y 29 a Bunel (Visma) a 29.

Ese el nuevo orden de la general, aunque sumadas las bonificaciones la neerlandesa tiene una renta de 18 segundos sobre Blasi y 41 sobre Bunel, las dos grandes sensaciones de la temporada. Con algo más de tiempo perdido, pero todavía con opciones, aparecen la italiana Monica Trinca (Liv), a 54; la francesa Evita Muzic (FDJ), a 59; y después Niewiadoma y la otra esperanza española Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa), ambas a 1:25.

Más atrás queda ya la ganadora del último Tour, la francesa Pauline Ferrand Prevot (Visma), que está a 2:22 y puede que trabaje este sábado para su compañera Bunel.