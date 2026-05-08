L'Angliru decidirá la Vuelta tras el heroico pulso de Van der Breggen y Blasi en Les Praeres
- La neerlandesa afrontará la última etapa con solo 18 segundos de ventaja sobre la española
- La Vuelta Femenina: 7ª etapa, en directo en Teledeporte y RTVE Play este sábado desde las 12.50 horas
La neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx) afrontará como líder la última etapa de La Vuelta Femenina tras imponerse en un duelo titánico a la española Paula Blasi (UAE) en la subida a Les Praeres.
En unas rampas imposibles de hasta el 27% de desnivel y bajo la lluvia, Van der Breggen ha demostrado una vez más su condición de gran estrella de este deporte. La corredora de 36 años, ganadora de dos Mundiales, un oro olímpico o siete Flechas Valona, se ha mostrado intratable en ese ascenso a la sierra de Peñamayor (Nava) que ha puesto a prueba el límite de las ciclistas.
La jornada de este viernes, la 6ª etapa, no tuvo demasiada historia. Hubo una escapada de cuatro ciclistas sin peligro para la clasificación general que llegó a rondar los cinco minutos de ventaja, pero que fue neutralizada en la aproximación al primer final en alto de esta Vuelta y único puntuable de la etapa.
La francesa Cedrine Kerbaol (EF) atacó desde abajo, a 4 km, pero enseguida fue Van der Breggen la que puso su ritmo y empezó a descolgar una tras otra a las favoritas. A falta de 3 km flojeó la que parecía su máxima rival, la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y Paula Blasi la adelantó para intentar mantenerse en cabeza de carrera junto a la jefa de filas del poderoso SD Worx.
La catalana también tuvo que ceder unos metros, pero no se desfondó en ningún momento y se mantuvo en la persecución hasta el final, al igual que la jovencísima francesa Marion Bunel (Visma) lo hacía un poco por detrás de ambas. En la meta, Van der Breggen sacó solo 8 segundos a Blasi y 29 a Bunel (Visma) a 29.
Ese el nuevo orden de la general, aunque sumadas las bonificaciones la neerlandesa tiene una renta de 18 segundos sobre Blasi y 41 sobre Bunel, las dos grandes sensaciones de la temporada. Con algo más de tiempo perdido, pero todavía con opciones, aparecen la italiana Monica Trinca (Liv), a 54; la francesa Evita Muzic (FDJ), a 59; y después Niewiadoma y la otra esperanza española Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa), ambas a 1:25.
Más atrás queda ya la ganadora del último Tour, la francesa Pauline Ferrand Prevot (Visma), que está a 2:22 y puede que trabaje este sábado para su compañera Bunel.
Horario y dónde ver la última etapa de La Vuelta en L'Angliru
Este sábado finaliza la 12ª edición de la Vuelta con la jornada más esperada, que comenzará en Pola de Laviana y finalizará en la cumbre de L'Angliru. Será el recorrido más largo (133 km) y de largo el más duro, ya que el coloso asturiano llegará precedido de otras subidas para seleccionar la carrera con los altos de Santo Emiliano y La Tejera (de tercera categoría) y el del Tenebredo (segunda), ya a solo 20 km del temido Angliru.
La subida a Les Praeres de este viernes ha sido solo el aperitivo de lo que tendrá que afrontar en la Sierra del Aramo con los 12,1 km al 10,3% de desenivel medio y dificultad creciente, con rampas máximas del 25%.
Esta séptima y última etapa empezará y acabará antes de lo habitual y su resolución se podrá seguir este sábado 9 de mayo en directo en Teledeporte y RTVE Play desde las 12.50 horas con la narración de Jaume Palomar y los comentarios de Marta Vilajosana.