Hora y dónde ver en TV gratis todas las etapas de la Vuelta España femenina 2026

La próxima edición de la Vuelta Femenina, que se celebrará del domingo 3 al sábado 9 de mayo, se perfila como uno de los eventos más emocionantes del calendario deportivo internacional. Durante siete días de competición, las mejores ciclistas del mundo recorrerán el norte de España en un trayecto diseñado para poner a prueba su resistencia y ofrecer un espectáculo visual único a los aficionados.

La carrera contará con la participación de las figuras más importantes del momento, desde campeonas olímpicas hasta las ganadoras de las competiciones más prestigiosas de Europa. Esta concentración de talento asegura que cada jornada sea una batalla estratégica por el liderato, donde nombres internacionales compartirán protagonismo con las principales referentes del ciclismo español.

Recorrido de La Vuelta femenina 2026 Maria Garcia Frutos La Vuelta Femenina

Un recorrido de máxima exigencia El inicio de la prueba tendrá lugar en Galicia, donde el paisaje se caracteriza por un terreno ondulado que no permite ni un segundo de relajación. Las corredoras deberán enfrentarse a constantes subidas y bajadas que desgastarán sus fuerzas antes de llegar a los momentos decisivos. Aunque habrá alguna oportunidad para las especialistas en velocidad, la mayor parte del trazado gallego está pensado para romper el grupo y seleccionar a las más fuertes. Tras pasar por Castilla y León, donde el factor meteorológico y el viento podrían jugar un papel crucial, la competición se trasladará a Asturias. El ascenso final al Angliru, conocido por sus pendientes extremas, será el juez definitivo de la competición. Coronar esta cima no solo supondrá ganar la carrera, sino entrar en los libros de historia del deporte en una edición que destaca por ser la más dura y ambiciosa realizada hasta la fecha.