Hora y dónde ver en TV gratis todas las etapas de la Vuelta España femenina 2026
La próxima edición de la Vuelta Femenina, que se celebrará del domingo 3 al sábado 9 de mayo, se perfila como uno de los eventos más emocionantes del calendario deportivo internacional. Durante siete días de competición, las mejores ciclistas del mundo recorrerán el norte de España en un trayecto diseñado para poner a prueba su resistencia y ofrecer un espectáculo visual único a los aficionados.
La carrera contará con la participación de las figuras más importantes del momento, desde campeonas olímpicas hasta las ganadoras de las competiciones más prestigiosas de Europa. Esta concentración de talento asegura que cada jornada sea una batalla estratégica por el liderato, donde nombres internacionales compartirán protagonismo con las principales referentes del ciclismo español.
Un recorrido de máxima exigencia
El inicio de la prueba tendrá lugar en Galicia, donde el paisaje se caracteriza por un terreno ondulado que no permite ni un segundo de relajación. Las corredoras deberán enfrentarse a constantes subidas y bajadas que desgastarán sus fuerzas antes de llegar a los momentos decisivos. Aunque habrá alguna oportunidad para las especialistas en velocidad, la mayor parte del trazado gallego está pensado para romper el grupo y seleccionar a las más fuertes.
Tras pasar por Castilla y León, donde el factor meteorológico y el viento podrían jugar un papel crucial, la competición se trasladará a Asturias. El ascenso final al Angliru, conocido por sus pendientes extremas, será el juez definitivo de la competición. Coronar esta cima no solo supondrá ganar la carrera, sino entrar en los libros de historia del deporte en una edición que destaca por ser la más dura y ambiciosa realizada hasta la fecha.
Hora, canal y dónde ver en TV La Vuelta a España femenina 2026
La Vuelta a España femenina 2026 podrá verse en TV a partir de este domingo 3 de mayo a partir de las 11:35 horas en Teledeporte así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play.
- DOMINGO 3 DE MAYO (11:35 - 14:30 horas): Etapa 1 - Marín > Salvaterra de Miño (113 km)
- LUNES 4 DE MAYO (14:17 - 17:15 horas): Etapa 2 - Lobios > San Cibrao das Viñas (109 km)
- MARTES 5 DE MAYO (14:04 - 17:15 horas): Etapa 3 - Padrón > A Coruña (121 km)
- MIÉRCOLES 6 DE MAYO (14:18 - 17:15 horas): Etapa 4 - Monforte de Lemos > Antas de Ulla (115 km)
- JUEVES 7 DE MAYO (14:16 - 17:15 horas): Etapa 5 - León > Astorga (119 km)
- VIERNES 8 DE MAYO (Por confirmar): Etapa 6 - Gijón > Les Praeres. Nava (106 km)
- SÁBADO 9 DE MAYO (10:36 - 14:45 horas): Etapa 7 - La Pola de Laviana > L'Angliru (132 km)