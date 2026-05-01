Trump anuncia aranceles del 25% para los coches de la UE la próxima semana por "no cumplir el acuerdo comercial"
- Bruselas considera que "este último movimiento demuestra lo poco fiable que es EE.UU."
- El republicano exige a los 27 que fabriquen coches en EE.UU. para derogar el gravamen
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que aplicará un arancel del 25% a los automóviles procedentes de la Unión Europea "la próxima semana".
Así lo ha publicado en su red social Truth. El republicano asegura que ha tomado esta decisión porque los 27 no están cumpliendo el acuerdo alcanzado con Estados Unidos el año pasado. El mandatario ha añadido que si la Unión Europea produce coches y camiones en plantas de Estados Unidos, "no habrá aranceles".
En su mensaje, Trump no ha detallado en qué manera ha incumplido la Unión Europea el pacto comercial existente.
Bruselas califica la medida como "inaceptable"
El presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, ha calificado de "inaceptable" la medida anunciada por Trump. En X, ha recordado que los 27 "respetan el acuerdo sellado en Escocia" y "trabajan para finalizar la normativa".
Ha reivindicado que la "Unión Europea cumple" mientras que EE.UU. "rompe sus compromisos" y ha señalado que ya existen gravámenes a más de "400 productos de acero y aluminio" y que "dirigirse a los automóviles muestra una falta de fiabilidad". Lange ha subrayado que los 27 deben "mantener claridad y firmeza".
El Tribunal Supremo declaró ilegales los aranceles anunciados por Trump en febrero de 2026 al considerar que la vía utilizada por el republicano para aprobarlos -una ley de poderes de emergencia de 1977 que le permitió eludiar la apobación del Congreso- no era la adecuada. No obstante, el Alto Tribunal se refería a los aranceles recíprocos aprobados el 2 de abril por Trump en un anuncio televisado a todo el mundo.
Por tanto, los gravámenes a productos europeos como automóviles, aluminio o acero se establecieron en el marco de la propuesta aceptada por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en el acuerdo del 27 de julio de 2025 que se selló en un campo de golf propiedad del republicano en Escocia.