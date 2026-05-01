El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que aplicará un arancel del 25% a los automóviles procedentes de la Unión Europea "la próxima semana".

Así lo ha publicado en su red social Truth. El republicano asegura que ha tomado esta decisión porque los 27 no están cumpliendo el acuerdo alcanzado con Estados Unidos el año pasado. El mandatario ha añadido que si la Unión Europea produce coches y camiones en plantas de Estados Unidos, "no habrá aranceles".

En su mensaje, Trump no ha detallado en qué manera ha incumplido la Unión Europea el pacto comercial existente.

Trump anuncia aranceles del 25% para los coches de la UE la próxima semana por "no cumplir el acuerdo comercial"