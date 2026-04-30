Los candidatos a la Junta de Andalucía dan el pistoletazo de salida en la carrera hacia el 17-M | Diario de campaña

02.46 min Los candidatos a la Junta de Andalucía dan el pistoletazo de salida en la carrera hacia el 17-M

Andalucía cierra este 17 de mayo el ciclo electoral que se inició el pasado mes de diciembre en Extremadura. Desde este jueves a la medianoche y durante dos semanas los partidos recorrerán cada punto de esta extensa comunidad autónoma en busca de votos. Aunque la campaña electoral arranca a las 0.00 los partidos han celebrado sus mítines de manera previa y han pegado ya los primeros carteles de candidatos. Andalucía celebra elecciones tras Extremadura, Aragón y Catilla y León y al igual que en el resto, el PP también se juega el Gobierno.

El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha arrancado la campaña en Sevilla, parte como favorito en las encuestas y luchará por mantener la mayoría absoluta. Perderla supondría quedar previsiblemente en manos de Vox, que ha dado el pistoletazo de salida con su candidato, Manuel Gavira, en Cádiz. Por su parte, el PSOE busca ganar terreno. Su candidata María Jesús Montero es la segunda ministra que se enfrenta a las urnas en este ciclo electoral y ha dado el pistoletazo de salida a la campaña con un acto en Granada. Mientras tanto, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, vuelve a su tierra a ser candidato y ha decidido empezar en Sevilla la campaña. Por su parte, el cabeza de lista de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha decidido comenzar en Málaga.

Moreno Bonilla pide a sus votantes "no meterse en líos" El actual presidente de la Junta de Andalucía, y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha arrancado la campaña con un acto desde los Jardines de Murillo, en el centro de la ciudad de Sevilla. Desde allí ha pedido a los andaluces que hagan "un examen de su gestión". "Somos muy dados a olvidar, y yo pido que cuando uno hace un balance se haga memoria para saber dónde estábamos y ver ahora dónde estamos", refiriéndose a las tareas llevadas a cabo en sus dos legislaturas en San Telmo. Arropado por parte de sus actuales consejeros y ante centenares de personas, Moreno ha pedido "fuerza" para lograr "un Gobierno fuerte" que dote de estabilidad a la comunidad autónoma cuatro años más. En ese sentido, ha insistido en que para que "la seguridad y la solidez" se mantengan en la región, es necesario "no meterse en líos", una clara referencia a sus votantes para que el futuro Ejecutivo de Andalucía no dependa de Vox. ““ "El 17 de mayo tenemos que apoyar estabilidad, seguridad, solidez de un proyecto de libertad", ha dicho Juanma Moreno, y ha añadido que el PP se ha ganado "a pulso la confianza y el cariño de la ciudadanía de Andalucía". Tras dos legislaturas al frente de la Junta, Moreno ha reivindicado que tiene "más ganas de Andalucía que nunca" y ha pedido de nuevo un apoyo mayoritario para "seguir haciendo cosas". "Tengo más ganas de crear empleo, de crear futuro, de reformar nuestra tierra, porque juntos podemos, somos capaces y lo hemos demostrado en estos 7 años y 4 meses", ha remarcado. Moreno ha admitido que Andalucía tiene problemas y que no lo negará "nunca" pero ha señalado que se siente "orgulloso" de lo realizado porque "sabemos de dónde venimos", con etapas de muchas deudas con las universidades, con los proveedores, y con estampas como las "camas en los pasillos". "Esa sensación nos la hemos sacudido en siete años y cuatro meses y la Andalucía de hoy nada tiene que ver con el triste legado que nos dejó el PSOE", ha subrayado Moreno, quien ha insistido en que tiene "más ganas de Andalucía, de crear empleo futuro, de reclamar lo mejor para nuestra tierra".

Miguel Ríos arropa a Montero en el arranque de campaña El cantante granadino ha arropado en su ciudad a la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el arranque de campaña. A ritmo de "Bienvenidos", la exministra ha arrancado su campaña electoral en un hotel de Granada en la que ha pedido a sus seguidores "movilizarse" frente a la "encrucijada" que afrontan. "Algunos no tienen nada que ofrecer a la sociedad, no creen en aquello que iguala oportunidades por el hecho de ser personas. No se puede construir sociedades excluyendo a una parte de la sociedad que molesta para algunos. Esto es a lo que nos enfrentamos esta campaña", ha señalado Montero en un discurso aludiendo a los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón guiados por el concepto de "prioridad nacional". "La dignidad humana está por encima de cualquier otra cuestión, aunque aquí alguno azuza sentimientos de odio", ha criticado Montero apuntando a PP y Vox. ““ "Este pueblo es listo e inteligente y sabe lo que le conviene, dónde se juega sus intereses y tiene que estar alerta a todo lo que está ocurriendo porque se está practicando una política privatizadora", ha señalado apuntando a la gestión del actual presidente del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. Según Montero, la sanidad pública, la educación o la dependencia están "asfixiadas" por el presidente andaluz. "Andalucía nunca va a elegir entre lo peor y del todo peor. Andalucía apuesta por la esperanza y dignidad, por eso el PSOE es la única alternativa a esa política", ha dicho. Montero pide "movilizarse" frente a los que "azuzan el odio" y "excluyen a una parte" de la sociedad Félix Donate Mazcuñán Además, Montero también se ha referido durante su primer mitin al altercado del agitador ultra Vito Quiles con Begoña Gómez, mujer de la presidente del Gobierno. "Una mujer es acosada y con mentiras solo por ser la mujer del presidente socialista. No soportan que seamos los que estamos al frente de los gobiernos. Es una campaña de mentiras y deshumanización donde parece que vale todo", ha añadido.

Gavira (Vox) defiende su "prioridad nacional": "Queremos que los andaluces sean lo primero" El candidato de Vox a la Presidencia a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha clamado en el arranque de campaña a favor de la "prioridad nacional", como defiende su partido. "El 17 de mayo los andaluces nos jugamos un gobierno que ponga primero la prioridad nacional", ha afirmado Gavira en declaraciones a medios este jueves por la mañana en Sevilla, frente al Parlamento andaluz. También ha asegurado que Vox afronta estas elecciones con la intención de "ganarlas", de lograr que se imponga "el sentido común" y que haya "cambio de rumbo en las políticas que hay en Andalucía". Asimismo el candidato de Vox ha criticado las "políticas de puertas abiertas", que ha atribuido al PP y al PSOE, y que "no salen gratis" a los andaluces. Y ha considerado que "la regularización masiva tiene consecuencias" en "los servicios públicos, en los barrios y en materia de seguridad". Así, puesto ejemplos de algunos sucesos protagonizados por inmigrantes "en las últimas horas". "No son casos aislados", ha asegurado. ““ En otro acto en Cádiz por la tarde, ha reiterado que su formación quiere que "los andaluces sean lo primero". "El próximo 17 nos jugamos la defensa de los agricultores, ganaderos, los pescadores. Nos jugamos un gobierno que se apriete el cinturón, que haya menos gasto político, para dedicarlo a más gasto social para sanidad, educación, dependencia… y para todos los servicios públicos que dependen de la Junta", ha clamado.

Maíllo (Por Andalucía) se muestra convencido de que dará "la sorpresa" el 17-M El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido de que su coalición dará "la sorpresa" el próximo 17 de mayo, puesto que, ha dicho, "ya se ha agotado el tiempo de la derecha en Andalucía". En un acto de apertura de campaña en Sevilla, Maíllo ha recordado que Moreno y el PP andaluz fueron "los primeros" que pactaron con Vox y que han ejecutado "tres acuerdos milimétricamente": "Bajada masiva de impuestos a las altas rentas y grandes patrimonios", "privatización de los servicios públicos", y "barra libre a los fondos de inversión que se quedan con tierras fértiles para uso agrícola". Para el candidato de Por Andalucía, su coalición es la "alternativa de gobierno" al modelo de la derecha porque es el que tiene "un proyecto coherente de defensa de lo público". "Necesitamos un gobierno que revierta lo privado en favor de lo público, que dedique el dinero al fortalecimiento de la red pública", ha señalado. ““