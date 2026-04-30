La jueza dicta prisión preventiva sin fianza para el acusado de intentar asesinar a Trump en la cena de corresponsales

La jueza del Distrito de Columbia ha dictado este jueves prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

Allen ha comparecido en una audiencia de unos 15 minutos en la que ha aceptado la medida cautelar que había pedido la Fiscalía en su contra, por lo que permanecerá en prisión. El sospechoso se arriesga a la cadena perpetua.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ha reiterado en una entrevista en la cadena Fox News que, además de los cargos del intento de magnificidio y de transporte y uso de armas, podrían presentarse más acusaciones.

Ahora es turno para el gran jurado, el grupo de ciudadanos que debe determinar si la Fiscalía cuenta o no con causa probable para acusar formalmente a Allen, informa Efe.

Allen fue detenido tras intentar irrumpir en el salón del hotel Washington Hilton donde se celebraba la tradicional cena de corresponsables con el presidente, su esposa y otros altos cargos de la Administración Trump. El sospechoso, que se alojaba en el mismo hotel, fue interceptado en la puerta pero hizo al menos un disparo, que alcanzó el chaleco antibalas de un agente.

Según el relato de la Fiscalía, pasadas las 20.30 hora local, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad y se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta. Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala, recuerda Efe.

El acusado dejó programados varios correos electrónicos antes del ataque en los que pedía disculpas a familiares y amigos y detallaba que su objetivo eran los miembros de la Administración de Trump y el propio presidente, a quien llamó "pedófilo, violador y traidor".