El detenido por el ataque fallido contra Trump posó armado en un selfi media hora antes

Cole Allen, detenido por el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, posó en un selfi con varias armas minutos antes del intento de atentado, según la documentación entregada por la Fiscalía este miércoles al Tribunal federal del Distrito de Columbia, que debe decidir el jueves si mantiene entre rejas al único sospechoso de este ataque fallido.

Allen, para el que la Fiscalía pide presión preventiva, usó su propio teléfono para fotografiarse ante el espejo de la habitación del hotel donde se alojaba y donde se celebraba también dicha cena. La imagen se tomó a las 20.03 horas, unos 30 minutos antes de que intentara saltarse los controles de seguridad y abriese fuego, sin causar heridos.

El ahora detenido vestía camisa y pantalones negros y una corbata roja, según consta en una fotografía en la que también parece llevar una bolsa pequeña con munición, una pistolera de hombro, un cuchillo enfundado y pinzas y cortadores de alambre. El documento entregado por la Fiscalía incluye pruebas de las armas incautadas tras la interceptación, entre las que figuran una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre 38, munición, dos cuchillos y cuatro dagas.

A la espera de lo que pueda decidir mañana el tribunal sobre la prisión preventiva, sobre Allen, de 31 años, ya pesan varios cargos: dos de ellos relativos al uso de armas y otro, el más grave, por intento de magnicidio, lo que podría costarle la cadena perpetua en caso de ser condenado.