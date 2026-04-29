Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 por "plasmar la rebeldía del individuo"

La cantautora estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el Princesa de Asturias de las Artes 2026, es la decimocuarta mujer que obtiene este premio. El jurado se lo ha concedido "por su impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva" y por "plasmar la rebeldía del individuo".

Nacida en Chicago como Patricia Lee Smith, compositora, artista visual, poeta y escritora, la madrina del punk aportó altura intelectual al movimiento contestatario. Figura cultural indiscutible goza de reconocimiento mundial y ya logró la Medalla de Oro de Bellas Artes en 2019.

Patti Smith ha traspasado los límites de lo estrictamente musical para convertirse en una comunicadora multidisciplinar e iconoclasta a través de la poesía, la fotografía, la performance o la videoinstalación. "Intérprete de estilo vigoroso, ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo", destaca el jurado, presidido por María Pagés.

A sus 79 años, Smith, criada en una familia de Testigos de Jehová, ha escrito más de veinte libros de poemas y narrativa. Destacan sus libros de memorias: Eramos unos críos, en el que desgrana su estrecha relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe y Pan de ángeles en el que descubre secretos familiares ocultos que afectan a su propia identidad.

"Como escritora, ha transmitido una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias. Con una actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones", según el acta del jurado.

Entre su vida bohemia en el Chelsea Hotel y la estrella del rock que actúa en el Teatro Real, los años han dejado un inevitable reguero de duelos y ausencias. Entre los compañeros de camino, le une un vínculo profundo con otra leyenda de la música, Bob Dylan, que le precedió en el Princesa de Asturias de las Artes en 2007. Patti Smith incluso recogió el Nobel de Dylan en 2016.

Carisma y compromiso Dotada de un extraordinario carisma, Smith ha ligado sus propuestas al compromiso con diferentes causas políticas y sociales y es considerada un referente del activismo y la lucha por los derechos civiles. Creció en Filadelfia y Woodbury y, tras graduarse en la escuela, empezó a trabajar muy joven en una fábrica de juguetes por las estrecheces que atravesaba su familia. En 1967 se trasladó a Nueva York y trabajó como vendedora de libros, articulista y autora de canciones y teatro, animada por el dramaturgo y actor Sam Shepard, con el que escribió Cowboy Mouth (1971). Tras una estancia en París, en 1971, de vuelta en Nueva York grabó varias canciones con Allen Lanier, del grupo de rock Blue Öyster Cult. En 1974 grabó su primer sencillo con el Patti Smith Group, Hey Joe / Piss Factory (1974). En 1975 el grupo saltó a la fama con su álbum Horses, que fusionaba punk rock y poesía hablada. Publicó también Easter (1978) y Wave (1979). Easter contenía su exitoso "Because the Night", escrito en colaboración con Bruce Springsteen.