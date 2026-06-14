Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 14 de junio

¡Llega el turno para Alemania! La tetracampeona del mundo se estrena en el Mundial 2026 este domingo 14 de junio con su partido ante Curazao a partir de las 19:00 horas (hora peninsular), en el estadio de Houston (EEUU). Este encuentro, que será emitido en directo por RTVE, pertenece al Grupo E en el que también están encuadradas Costa de Marfil y Ecuador, que disputarán su encuentro en la madrugada del 15 de junio, a partir de las 01:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Filadelfia.

La jornada se completa con los dos partidos del grupo F, donde se encuentra la todopoderosa Países Bajos. El conjunto Orange se estrena frente a Japón, en un partido que arrancará a las 22:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Houston. La primera jornada del grupo F se completa con el Suecia – Túnez, que empezará a las 04:00 horas (hora peninsular) del 15 de junio en el estadio de Monterrey, en México.

El partido de la jornada que podrá disfrutarse en RTVE será el Alemania – Curazao, un partido desigual que enfrentará a la tetracampeona del Mundo junto con uno de los cuatro debutantes en el Mundial, que llega a esta fase final con un objetivo claro: ganar su primer partido mundialista, lo que permitiría al pequeño país de apenas 150.000 habitantes concluir la competición con un buen sabor de boca.

Para el equipo germano el propósito es más ambicioso: necesita resarcirse de las dolorosas eliminaciones en la fase de grupos de los dos últimos mundiales. Para ello contará con el centrocampista del Bayer de Múnich Joshua Kimmich, el gran capitán de la selección y uno de los incondicionales para el seleccionador Julian Nagelsmann. Los ojos estarán también en Manuel Neuer, que a sus 40 años está convocado para el que será su quinto mundial. El guardameta del Bayern había anunciado públicamente su retirada de la selección, por lo que ha sido la gran sorpresa de la lista de Nagelsmann.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 14 de junio y madrugada del 15 de junio Grupo E •Alemania - Curazao.19:00 horas (hora peninsular). Estadio de Houston (EEUU). •Costa de Marfil – Ecuador. 01:00 horas (hora peninsular) del 15 de junio. Estadio de Filadelfia (EEUU) Grupo F •Países Bajos - Japón. 22:00 horas (hora peninsular). Estadio de Dallas (EEUU) •Suecia - Túnez. 04:00 horas (hora peninsular) del 15 de junio. Estadio de Monterrey (México)