"People Have the Power", "Because the Night" y otros clásicos de Patti Smith, la madrina del punk

Popular y de culto, Patti Smith, la nueva Premio Princesa de las Artes, convoca una admiración muy variada. A lo largo de más de 50 años de carrera, su imagen de icono del compromiso poético se ha forjado con numerosos temas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

"Because the Night" (1978) Firmada junto a Bruce Springsteen, era un tema que no terminaba de funcionar para el boss, que solo tenía el título al que no sabía dar letra. Jimmy Lovine, ingeniero de sonido de Springsteen, producía a Patti Smith, y el resto es historia: Smith puso los versos y logró un éxito absoluto.

"Dancing Barefoot" (1979) El tema más celebrado del disco Wave, una canción que han versionado U2 o Pearl Jam entre otros. Incluida por la revista Rolling Stone entre las 500 mejores canciones de la historia del rock, Smith dedicó la canción a Jeanne Hébuterne, amante del pintor Amedeo Modigliani.

"People Have the Power" (1988) El gran himno político de Smith que nunca pasará de moda, por su potencia y su optimismo infinito en que el pueblo tiene el poder de redimir la obra de los necios. Fue utilizado en 2004 para la gira Vote for change, en la que varios artistas, como Bruce Springsteen, animaban a los ciudadanos a inscribirse para votar.

"Gloria: In Excelsis Deo" (1975) En su mítico álbum de debut, Horses, Smith versionó el tema de Van Morrison (publicado en la era de su banda Them) cambiando la letra con algunos de los versos más potentes de su carrera: Jesús murió por los pecados de alguien, / pero no por los míos.

"Frederick" (1979) El primer tema del álbum Wave está dedicado a su futuro marido, Fred 'Sonic' Smith, entonces guitarrista de la banda MC5, y el tema, es en esencia una delas mayores declaraciones de fe de amor de la artista. La melodía se inspira en un arreglo del Bruce Springsteeen del tema "Prove It All Night"