Alemania - Curazao: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este domingo 14 de junio a las 19:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Alemania y Curazao del Grupo E del Mundial 2026 se enfrentan en el estadio de Houston (EEUU). La tetracampeona del mundo se mide a una de las cuatro debutantes en este Mundial. Solo ese titular ya da cuenta de la tremenda diferencia entre ambas contendientes, encuadradas en el grupo E junto a Costa de Marfil y Ecuador.

Obviamente, es el primer enfrentamiento entre el gigante europeo y el diminuto país americano, el más pequeño de los 48 que participan en la cita mundialista. Para la primera la presión es máxima después de sus batacazos seguidos en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. Para la segunda ya solo acudir es toda una fiesta, como la que celebraron cuando consiguieron el billete en la repesca.

Alemania es la principal aspirante a hacerse con la primera plaza del grupo, con el permiso de Ecuador, la selección llamada a hacerle sombra a la Mannschaft. Pero muy lejos queda ya aquel equipo que en Brasil 2014 deslumbró, dejando actuaciones memorables como la aplastante victoria contra la anfitriona, conquistando su cuarta estrella.

Sus últimas dos participaciones se han saldado con decepciones. No fue ni siquiera capaz de alcanzar los octavos de final ni en Rusia 2018, con Joachin Low y como defensora del título. Y en Catar 2022, con Hansi Flick al frente, no superó siquiera la fase de grupos.

Los jugadores de la selección alemana de fútbol en un entrenamiento ante Carolina del Norte.ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES

En su clasificación para este Mundial, empezó la eliminatoria con un tropiezo ante Eslovaquia, una derrota por 2-0 el 4 de septiembre de 2025, pero luego enderezó las cargas y ganó todos sus partidos. El último de la eliminatoria fue el desquite ante Eslovaquia que se saldó con un triunfo por 6-0.

Con equipo renovado bajo los mandos de Julian Nagelsmann, aunque no cuenta con la estela de nombres ilustres que en pasados mundiales, presenta una nómina de expertos que combina con jóvenes talentos. En la portería, el incombustible Manuel Neuer podría convertirse en el segundo alemán en disputar cinco Mundiales. Y en punta, la referencia es el gigante Nick Woltemade, que fue el máximo goleador de su selección en la clasificación.

La fiesta de Curazao Curazao, mientras tanto, en su primera participación mundialista, dirigido por el veterano Dirk Advocaat, aparece como la cenicienta del grupo cuya principal ventaja es que no tiene nada que perder, sobre todo en su debut. Curazao es el primer debutante de la CONCACAF en el Mundial desde Panamá en 2018, y busca convertirse en el primer equipo de dicha confederación en superar la fase de grupos en su debut desde Costa Rica en 1990. Con jugadores como Tahith Chong, Kenji Gorre y los hermanos Leandro y Juninho Bacuna a la cabeza, Curazao llega al Mundial con la convicción de que puede romper techos desde su pequeño territorio caribeño.