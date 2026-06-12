Corea - República Checa, en directo hoy el partido del grupo A del Mundial 2026

Las selecciones de Corea del Sur y República Checa disputan este viernes 12 de junio en el Estadio de Guadalajara (México) el segundo partido correspondiente al Grupo A del Mundial de fútbol 2026 que servirá de debut a ambos combinados en la Copa del Mundo que cerrará la primera jornada del grupo junto al México-Sudáfrica del partido inaugural.

El equipo asiático disputa su undécima edición consecutiva, mientras que la República Checa regresa al escenario mundial tras 20 años de ausencia en el que será el primer encuentro entre los dos equipos en una cita del tal envergadura.

El Estadio de Guadalajara, escenario del partido, fue inaugurado en 2010 como sede durante la temporada regular del Chivas de Guadalajara y fue una de las sedes principales de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2011 además de albergar los Juegos Panamericanos ese mismo año.

La selección coreana intentará ratificar su crecimiento de los últimos años y aspira, como ya consiguiera en Catar 2022 a meterse en el grupo de los 16 mejores con un plantel de jugadores que militan en las ligas más potentes del mundo.

Estrellas como Lee Kang-in, extremo de PSG que fue elegido mejor jugador asiático de la temporada pasada, o Kim Min-jae, defensor de Bayern, son una referencia de calidad para un seleccionador al que además respaldan jugadores consolidados en clubes de diferentes partes del mundo.

Por su parte, República Checa se clasificó a la Copa del Mundo tras ganar la repesca de la UEFA, y en la antesala al torneo, el conjunto europeo ha mostrado un buen nivel futbolístico, destacando una racha de victorias importantes frente a rivales como Kosovo, Irlanda y Dinamarca.

El equipo checo ocupa el puesto número 41 del Ranking FIFA, cuenta con figuras destacadas como el delantero Patrick Schick (Bayer Leverkusen), el capitán Ladislav Krejci (Wolves), pilar de la defensa, y los volantes Tomas Soucek (West Ham) y Pavel Sulc (Lyon), elegido mejor jugador del año de República Checa el año pasado.

Buena parte de las esperanzas de República Checa se depositan en el delantero de Bayer Leverkusen Patrik Schick, sus 191 centímetros son un valor seguro en el juego aéreo, como ya demostró en la Eurocopa disputada en 2021, cuando los checos dieron la sorpresa al eliminar a Países Bajos y llegar a cuartos de final, con Schick como máximo goleador del torneo junto a Cristiano Ronaldo, con cinco tantos.