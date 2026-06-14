Australia - Turquía, en directo hoy el partido del grupo D del Mundial 2026

Australia y Turquía se enfrentan en Vancouver en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el grupo D. Con Estados Unidos y Paraguay completando una de las liguillas a priori más equilibradas del torneo, el estreno adquiere un valor especial para dos selecciones que sueñan con dar un paso adelante en su crecimiento internacional.

En directo, Australia vs Turquía | Mundial 2026 El encuentro, que se disputa en la noche del sábado en Norteamérica y ya en la mañana de este domingo en España, mide a dos proyectos en evolución. Australia busca consolidar el progreso que ha experimentado desde su incorporación a la Confederación Asiática, mientras que Turquía quiere confirmar que la prometedora generación surgida en los últimos años está preparada para competir entre las mejores selecciones del mundo. Los turcos regresan a una Copa del Mundo por primera vez desde 2002, cuando firmaron una histórica tercera posición. Más de dos décadas después, el combinado dirigido por Vincenzo Montella vuelve a la cita mundialista impulsado por una nueva hornada de talento que ha despertado grandes expectativas.

Estrellas en Turquía La referencia principal es Arda Güler. El jugador del Real Madrid se ha convertido en el líder futbolístico de una selección que también cuenta con el desequilibrio de Kenan Yildiz y la creatividad de Can Uzun. Los tres simbolizan el relevo generacional de un equipo que ha crecido notablemente desde la Eurocopa de 2024 y que aspira a trasladar ese progreso al escenario más exigente del fútbol internacional. Junto a ellos, la experiencia de Hakan Çalhanoglu aporta equilibrio y liderazgo a una plantilla que combina juventud y madurez. Montella ha conseguido dotar al equipo de una identidad ofensiva reconocible, basada en la circulación rápida de balón y en la libertad de sus futbolistas más talentosos para generar peligro cerca del área rival.