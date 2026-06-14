Australia - Turquía, en directo hoy el partido del grupo D del Mundial 2026
- Sigue la narración minuto a minuto del encuentro que se disputa en Vancouver a las 06:00
Australia y Turquía se enfrentan en Vancouver en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el grupo D. Con Estados Unidos y Paraguay completando una de las liguillas a priori más equilibradas del torneo, el estreno adquiere un valor especial para dos selecciones que sueñan con dar un paso adelante en su crecimiento internacional.
En directo, Australia vs Turquía | Mundial 2026
El encuentro, que se disputa en la noche del sábado en Norteamérica y ya en la mañana de este domingo en España, mide a dos proyectos en evolución. Australia busca consolidar el progreso que ha experimentado desde su incorporación a la Confederación Asiática, mientras que Turquía quiere confirmar que la prometedora generación surgida en los últimos años está preparada para competir entre las mejores selecciones del mundo.
Los turcos regresan a una Copa del Mundo por primera vez desde 2002, cuando firmaron una histórica tercera posición. Más de dos décadas después, el combinado dirigido por Vincenzo Montella vuelve a la cita mundialista impulsado por una nueva hornada de talento que ha despertado grandes expectativas.
Estrellas en Turquía
La referencia principal es Arda Güler. El jugador del Real Madrid se ha convertido en el líder futbolístico de una selección que también cuenta con el desequilibrio de Kenan Yildiz y la creatividad de Can Uzun. Los tres simbolizan el relevo generacional de un equipo que ha crecido notablemente desde la Eurocopa de 2024 y que aspira a trasladar ese progreso al escenario más exigente del fútbol internacional.
Junto a ellos, la experiencia de Hakan Çalhanoglu aporta equilibrio y liderazgo a una plantilla que combina juventud y madurez. Montella ha conseguido dotar al equipo de una identidad ofensiva reconocible, basada en la circulación rápida de balón y en la libertad de sus futbolistas más talentosos para generar peligro cerca del área rival.
Una Australia en alza
Enfrente estará una Australia acostumbrada a competir en los grandes torneos. Los Socceroos afrontan su sexta participación consecutiva en un Mundial y mantienen la ambición de superar por primera vez la barrera de los octavos de final, un objetivo que se ha resistido a varias generaciones.
El conjunto dirigido por Tony Popovic ha construido su clasificación sobre la solidez colectiva y el compromiso competitivo. El veterano portero Mathew Ryan sigue siendo uno de los líderes del grupo, mientras que Jackson Irvine se ha consolidado como una pieza fundamental en el centro del campo. En ataque, Australia confía en la velocidad y el despliegue físico de jugadores como Awer Mabil para sorprender a rivales teóricamente superiores.
La igualdad que se presume en el grupo D convierte este estreno en una cita de enorme importancia. Turquía quiere demostrar que su nueva generación está lista para competir por objetivos ambiciosos. Australia, por su parte, pretende confirmar que ya es una selección respetada en los Mundiales. Tres puntos pueden marcar la diferencia en una lucha por la clasificación que promete mantenerse abierta hasta la última jornada.