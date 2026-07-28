Cucurella cumple su promesa: se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial

"Cucurella es un hombre de palabra" dijo hace unos días Luis de la Fuente a RTVE refiriéndose precisamente al momento que hemos conocido este mismo martes. Cucurella ha cumplido su promesa y tan solo diez días después de proclamarse Campeón del Mundo ha aparecido en redes sociales con la cara del seleccionador español tatuado en el brazo.

Era la imagen más esperada por los aficionados. Desde que el lateral izquierdo habló en los micrófonos de COPE al inicio del Mundial, el deseo de que la selección sumase una segunda estrella era más todavía más grande y por partida doble. Por el hito histórico que supone para España y por ver a Cucurella en una camilla esperando tener en su piel la cara del hombre que lo llevó a lo más alto. La cara de Luis de la Fuente.

Ganga, el famoso tatuador murciano de famosos como Lebron James, Carlos Alcaraz, Drake, Post Malone, Ilia Topuria o Vinicius, ha sido el encargado de realizar el boceto y de plasmarlo en la piel del jugador del Real Madrid. Horas antes ya lo ha anunciado en un video que ha subido a redes sociales confirmando lo que se venía: "El tatuaje de Cucurella en una horas....". Dicho y hecho, aquí está.

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No es la primera vez que al '24' de la Selección le da por prometer cosas. En 2024, durante la Eurocopa ya dijo que si España se proclamaba campeona aparecería con el pelo rojo. A día de hoy, 'Cucu' sigue acordándose de ese día. ¿Será la última?

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¿Será el único jugador del equipo español en cumplir retos? Todavía no sabemos la respuesta de Ferrán Torres a esta propuesta que lanzó Pedri a RTVE, pero sería un buen momento para ponerla en marcha.