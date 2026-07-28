Sánchez hace balance con la intención de agotar su mandato pese a las causas judiciales del PSOE y su entorno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la tradición de cerrar el curso político con una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa. Lo hará este martes, después de presidir el Consejo de Ministros, que aprobará declarar como zonas especialmente afectadas las zonas dañadas por los incendios y también impulsará una nueva prestación para proteger a los trabajadores y empresas que se hayan visto perjudicadas por las llamas.

Sánchez, sin embargo, cierra un curso que ha estado marcado por los múltiples casos de corrupción que afectan al PSOE e incluso a su entorno, como es la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Entre los más destacados, el caso Plus Ultra y por el que se ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente defendió su inocencia hace pocos días en una entrevista en TVE, en la que insistió en que no desempeñó ningún papel en el rescate de la aerolínea.

El Gobierno y el PSOE también se han visto afectados por el caso Leire Díez, quien, presuntamente, operaba para dificultar causas judiciales contra el Partido Socialista. Están implicados el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, así como la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Asimismo, a lo largo de este último año se han dado condenas en el marco del caso Koldo como la del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras cobrar de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y por la contratación de dos conocidas suyas en empresas públicas

También se ha conocido la sentencia contra su hermano, David Sánchez, que ha sido condenado por prevaricación por una plaza en la Diputación de Badajoz. En este caso, además, ha sido condenado el exlíder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

PP y Vox exigen elecciones, mientras los socios piden explicaciones Esta situación en el entorno del presidente ha generado múltiples críticas por parte de la oposición, especialmente del PP y de Vox. En reiteradas ocasiones, tanto el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, como el dirigente de la ultraderecha, Santiago Abascal, han exigido la dimisión de Sánchez y la convocatoria avanzada de elecciones. Los socios, decepcionados, piden "más explicaciones" a Sánchez y critican su tono en la comparecencia: "Se equivocó" Noemí San Juan También los socios del Gobierno han presionado a la parte socialista, exigiendo explicaciones sobre todos los presuntos casos de corrupción. A lo largo de las sesiones de control al Gobierno durante estos últimos meses, algunos de los partidos de la mayoría de investidura han amenazado con retirar su apoyo a Sánchez si se condena por corrupción al PSOE o se demuestra una contabilidad ilegal.