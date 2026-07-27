La acusación popular rebaja su petición de cárcel de 24 a 13 años para Begoña Gómez y pide que Sánchez testifique

La acusación popular que lidera Hazte Oír contra Begoña Gómez ha pedido para la esposa del presidente del Gobierno 13 años de prisión por un presunto delito de tráfico de influencias y dos de malversación. Además, solicita que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaren como testigos de cara al juicio con jurado popular contra Gómez y su ex asesora, Cristina Álvarez, para la que reclama seis años de prisión.

En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE.es, la acusación popular demanda en concreto dos años por tráfico de influencias, tres por un delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años por este mismo delito pero sin ser continuado.

Subsidiariamente solicita diez años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con el de malversación.

En el caso de Álvarez, pide seis años de prisión por un supuesto delito de malversación "en concepto de cooperadora necesaria".

De esta forma, la acusación rebaja las penas solicitadas para ambas, ya que en un primer momento reclamaban 24 años de prisión para la mujer de Pedro Sánchez y 22 para Álvarez.

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa, pidió a las partes que presentaran nuevos escritos con sus peticiones de cara al juicio con jurado después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a la esposa de Sánchez.