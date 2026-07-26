Última hora de los incendios del centro de España y Castellón, en directo | Realojos puntuales en la Comunidad de Madrid
España vive una nueva jornada marcada por los incendios que recorren el país. Siguen preocupando en especial los de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, y también el de Vall d'Uxiò, en Castellón, que siguen activos.
Esta es la situación de los incendios:
- Las llamas ya han consumido unas 77.000 hectáreas y cerca de 90.000 personas personas permanecen evacuadas o confinadas en Madrid, Ávila y Toledo.
- Solo el incendio de Ávila quema ya unas 50.000 hectáreas y es ya el mayor fuego de España desde que existen registros.
- El fuego de Vall d'Uixò, en Castellón quema ya unas 6.500 hectáreas y obliga a evacuar a 16.000 personas.
- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este lunes las zonas afectadas por el incendio en Castellón
- El Gobierno declarará "gravemente afectadas" las zonas arrasadas por los incendios el próximo martes
- Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de los graves incendios del centro del país.
En directo, última hora de los incendios en España:
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Las buenas condiciones meteorológicas favorecen las labores de extinción del incendio de Navaluenga
Las condiciones meteorológicas de este lunes han favorecido el trabajo de los numerosos medios aéreos desplegados en el incendio de Navaluenga (Ávila), según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, tras presidir la reunión del Comité Territorial y participar en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) desde el Puesto de Mando Avanzado.
Durante la jornada, los esfuerzos se han centrado en contener el avance de las llamas para evitar que el fuego alcance nuevos valles y en controlar las reproducciones registradas en distintos puntos del perímetro. Mientras tanto, se mantienen las evacuaciones y confinamientos decretados por razones de seguridad, así como el corte al tráfico de 13 carreteras. Las autoridades han vuelto a pedir a la ciudadanía que extreme la precaución y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
“¿ DISPOSITIVO DE TRÁFICO | En las nuevas evacuaciones de poblaciones de Madrid y Ávila con motivo de los #incendiosforestales especialistas de tráfico se encuentra desplegados en los puntos clave para coordinar las salidas de vehículos.— Guardia Civil (@guardiacivil) July 25, 2026
¿¿ #Cortesdecirculación: Hasta 16¿ pic.twitter.com/Yh9TYUfbTl“
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Continúan los desalojos por el incendio de Vall d'Uixó (Castellón)
El incendio de Vall d'Uixó (Castellón) ha arrasado ya 6.500 hectáreas, mientras que su perímetro alcanza los 48 kilómetros, según la última actualización. Además, las autoridades han confirmado que la evacuación y el confinamiento de los municipios afectados se mantendrán, al menos, hasta las 23.59 horas de este lunes. El fuego continúa sin estar controlado y el amplio dispositivo de extinción sigue trabajando para frenar su avance.
Pedro Sánchez visitará este lunes las zonas afectadas por el incendio de Castellón. El presidente del Gobierno continuará así con su ronda de visitas a las áreas más castigadas por los incendios que afectan a España, después de desplazarse este fin de semana a los fuegos de Madrid y Ávila.
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23:36
Algunos vecinos pueden ser realojados en Madrid mientras preocupa el incendio en el Pantano de San Juan
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha atendido a TVE a última hora del domingo tras participar en una reunión del CECOPI y ha informado de la situación del incendio en los distintos flancos que afectan a Madrid y novedades en cuanto a realojos.
Respecto a esto último, ha anunciado la reapertura del Camping del Escorial del que fueron evacuadas 4.500 personas. También, que se va a autorizar el retorno de los ancianos a una residencia de San Martín de Valdeiglesias. Y se va restablecer a primera hora de mañana el servicio interurbano de autobuses entre Villamanta y Madrid. Asimismo, ha dicho que se establecerá una franja horaria para que los ganaderos puedan alimentar a sus animales en condiciones de seguridad.
Respecto al incendio, ha dicho que en el flanco este ha habido “algunas reactivaciones” que siguen sofocadas, mientras que en la zona oeste se “sigue dando la batalla” para defender el municipio de San Martín de Valdeiglesias y hacer frente a un nuevo incendio venido de Almorox (Toledo) en dirección a Villa del Pardo. Y el que más preocupa es el incendio en el norte del pantano de San Juan: “Se lucha por frenarlo y evitar que avance a Valdemaqueda”.
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23:34
El incendio de Vall d'Uixò (Castellón) deja ya 16.000 desalojados y unas 6.500 hectáreas quemadas
El incendio declarado en La Vall d'Uxiò (Castellón) sigue aún sin control y deja ya más de 16.000 desalojados de al menos 15 localidades. El fuego, que sigue sin control, ha quemado ya unas 4.300 hectáreas y su perímetro supera los 48 kilómetros. El Gobierno central sospecha que el origen del incendio no está en "causas naturales".
Este domingo por la tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un nuevo ES-Alert para evacuar los municipios de Azuébar y Almedíjar, que suman unos 600 habitantes. Estos dos municipios se suman a los otros 14 desalojados durante la el sábado: Vilavella, Artana, Eslida, Ahín, Alcudia de Veo, Tales, Artesa, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar y Almedíjar. También permanecen confinados los municipios de la Vall d'Uixó y de Betxí, donde algunos barrios también han sido desalojados.
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23:33
Sánchez visita este domingo el incendio de Castellón
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar este domingo las zonas afectadas por los incendios de Castellón. Sánchez irá acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
Estarán a partir de las 12.15 horas en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en La Vall d'Uixó, el incendio que más preocupa en estos momentos y en donde se reunirá con los equipos desplegados para la extinción del incendio. Sánchez ofrecerá una declaración posterior.
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23:32
Los incendios en el centro de la península evolucionan "en positivo" tras arrasar 77.000 hectáreas
Los incendios en la Comunidad de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo" tras arrasar unas 77.000 hectáreas con un perímetro superior a los 200 kilómetros. El fuego ha obligado a desalojar este domingo a nuevos municipios y se eleva a 90.000 la cifra de evacuados en total, aunque se han ordenado ya realojos puntuales.
En concreto el incendio de Ávila supera ya las 50.000 hectáreas y se ha convertido en el peor de la historia reciente de España.
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23:28
Buenas noches, comenzamos la narración minuto a minuto de la situación de los incendios que recorren España de cara a este lunes 27 de julio.