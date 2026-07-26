Última hora de los incendios del centro de España y Castellón, en directo | Realojos puntuales en la Comunidad de Madrid

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Algunos vecinos pueden ser realojados en Madrid mientras preocupa el incendio en el Pantano de San Juan

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha atendido a TVE a última hora del domingo tras participar en una reunión del CECOPI y ha informado de la situación del incendio en los distintos flancos que afectan a Madrid y novedades en cuanto a realojos.

Respecto a esto último, ha anunciado la reapertura del Camping del Escorial del que fueron evacuadas 4.500 personas. También, que se va a autorizar el retorno de los ancianos a una residencia de San Martín de Valdeiglesias. Y se va restablecer a primera hora de mañana el servicio interurbano de autobuses entre Villamanta y Madrid. Asimismo, ha dicho que se establecerá una franja horaria para que los ganaderos puedan alimentar a sus animales en condiciones de seguridad.

Respecto al incendio, ha dicho que en el flanco este ha habido “algunas reactivaciones” que siguen sofocadas, mientras que en la zona oeste se “sigue dando la batalla” para defender el municipio de San Martín de Valdeiglesias y hacer frente a un nuevo incendio venido de Almorox (Toledo) en dirección a Villa del Pardo. Y el que más preocupa es el incendio en el norte del pantano de San Juan: “Se lucha por frenarlo y evitar que avance a Valdemaqueda”.