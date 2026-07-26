Los reyes destacan la coordinación en la lucha contra los incendios: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

Los reyes han visitado este domingo a algunos de los casi 90.000 evacuados por los incendios en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo y han alabado la coordinación "ejemplar" en la lucha contra el fuego: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo".

Los monarcas han visitado en concreto el polideportivo La Chopera, que acoge en el municipio de Villamanta a vecinos evacuados de otras tres localidades del suroeste de la Comunidad de Madrid. Lo han hecho acompañados del general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez.

Allí, don Felipe y doña Letizia han mostrado su "cariño, apoyo, comprensión y solidaridad" con todos los desplazados, que "lo han pasado muy mal". El monarca se ha mostrado consciente de que "algunos llevan cuatro días fuera de sus casas" y también "han perdido muchos bienes". Incluso el conjunto del país, ha destacado, "ha perdido un patrimonio natural incalculable y todavía hay mucho riesgo".

Dicho esto, ha subrayado que la coordinación en la lucha contra el fuego y las evacuaciones "está siendo ejemplar": "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo, es el mejor mensaje para todos".

Felipe VI ha agradecido el trabajo de los profesionales de los servicios de emergencia y también de los voluntarios que están haciendo una labor que "hay que agradecer y alabar", sobre todo "la oferta y disponibilidad de tantos vecinos de forma solidaria". También, a países como Francia, Portugal e Italia, que están dando apoyo para los incendios, pese a que por ejemplo el país galo está sufriendo graves fuegos en el sur de la nación.

Se han puesto, ha subrayado, "todos los medios y humanos posibles para paliar el enemigo principal", que son los incendios, y ha destacado que "el logro principal es conservar la vida humana y garantizar la seguridad".