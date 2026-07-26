Los reyes destacan la coordinación en la lucha contra los incendios: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"
- Los monarcas han visitado en un municipio de Madrid a algunos de los evacuados por los incendios
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Los reyes han visitado este domingo a algunos de los casi 90.000 evacuados por los incendios en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo y han alabado la coordinación "ejemplar" en la lucha contra el fuego: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo".
Los monarcas han visitado en concreto el polideportivo La Chopera, que acoge en el municipio de Villamanta a vecinos evacuados de otras tres localidades del suroeste de la Comunidad de Madrid. Lo han hecho acompañados del general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez.
Allí, don Felipe y doña Letizia han mostrado su "cariño, apoyo, comprensión y solidaridad" con todos los desplazados, que "lo han pasado muy mal". El monarca se ha mostrado consciente de que "algunos llevan cuatro días fuera de sus casas" y también "han perdido muchos bienes". Incluso el conjunto del país, ha destacado, "ha perdido un patrimonio natural incalculable y todavía hay mucho riesgo".
Dicho esto, ha subrayado que la coordinación en la lucha contra el fuego y las evacuaciones "está siendo ejemplar": "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo, es el mejor mensaje para todos".
Felipe VI ha agradecido el trabajo de los profesionales de los servicios de emergencia y también de los voluntarios que están haciendo una labor que "hay que agradecer y alabar", sobre todo "la oferta y disponibilidad de tantos vecinos de forma solidaria". También, a países como Francia, Portugal e Italia, que están dando apoyo para los incendios, pese a que por ejemplo el país galo está sufriendo graves fuegos en el sur de la nación.
Se han puesto, ha subrayado, "todos los medios y humanos posibles para paliar el enemigo principal", que son los incendios, y ha destacado que "el logro principal es conservar la vida humana y garantizar la seguridad".
Llamada a "reflexionar" a futuro: "Nos queda mucho verano"
El rey ha insistido en la llamada de las autoridades a seguir siempre las indicaciones oficiales en situaciones de emergencia y también ha pedido "reflexionar hacia el futuro": "Nos queda mucho verano por delante y hay que estar muy al tanto".
Por su parte, doña Letizia ha recalcado que "es importante escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten". Pese a los momentos difíciles que están viviendo, ha subrayado que "a la vez están muy agradecidos por cómo los están cuidando y atendiendo".
En el polideportivo de Villamanta, los reyes han podido conversar con voluntarios, equipos de asistencia y emergencia y con familias y vecinos evacuados de distintas localidades por la amenaza del fuego.
Antes de la visita a s de desplazarse a Villamanta, el rey se trasladó desde Palma de Mallorca a Madrid para asistir, en el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a una reunión informativa sobre la evolución y situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León, y Comunidad Valenciana.
Durante las mismas, se realizaron conexiones telemáticas con el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero (BIEM I) y con Navaluenga (BIEM IV), en las que se informó sobre la situación sobre el terreno y las últimas novedades.