Campeonato de España de Atletismo 2026, en directo: sesión matinal del domingo con cinco finales

Este domingo 26 de julio se disputa en el estadio Ciudad de Málaga la sesión matinal de la tercera jornada de los Campeonatos de España absolutos de atletismo que incluye cinco finales en el programa.

En concreto, se pondrán en juego los títulos de los concursos de salto de altura y lanzamiento de peso en categoría masculina, y de lanzamiento de jabalina en categoría femenina; así como los de 1.500 en ambas categorías. En esta prueba del mediofondo ha despertado mucho interés la prueba masculina, en la que se van a medir en la final Mariano García, Adrián Ben, Ignacio Fontes o la sensación de la temporada, Martín Segurola. Será el cierre de la sesión.

Además, en la matinal se disputarán las semifinales de los 200 m, la prueba favorita de otra de las estrellas del atletismo español como es Jael Bestué. Y también entrarán en acción los atletas de las vallas altas, con atención especial al 110 con el duelo de nivel internacional entre Enrique Llopis y Asier Martínez.