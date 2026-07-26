Campeonato de España de Atletismo 2026, en directo: sesión matinal del domingo con cinco finales
- Entre los títulos en juego, los de los 1.500 m. Además, entran en acción los atletas de las vallas altas
- Sigue en directo la 5ª sesión del Campeonato de España de atletismo en Teledeporte y RTVE Play (11.00 h.)
Este domingo 26 de julio se disputa en el estadio Ciudad de Málaga la sesión matinal de la tercera jornada de los Campeonatos de España absolutos de atletismo que incluye cinco finales en el programa.
En concreto, se pondrán en juego los títulos de los concursos de salto de altura y lanzamiento de peso en categoría masculina, y de lanzamiento de jabalina en categoría femenina; así como los de 1.500 en ambas categorías. En esta prueba del mediofondo ha despertado mucho interés la prueba masculina, en la que se van a medir en la final Mariano García, Adrián Ben, Ignacio Fontes o la sensación de la temporada, Martín Segurola. Será el cierre de la sesión.
Además, en la matinal se disputarán las semifinales de los 200 m, la prueba favorita de otra de las estrellas del atletismo español como es Jael Bestué. Y también entrarán en acción los atletas de las vallas altas, con atención especial al 110 con el duelo de nivel internacional entre Enrique Llopis y Asier Martínez.
Horario y dónde ver la sesión 5 del Campeonato de España de atletismo
La quinta sesión del Campeonato de España de atletismo 2026 puedes verla íntegra en directo, en abierto y gratis este domingo 26 de julio desde las 11.00 horas en Teledeporte y la plataforma RTVE Play con la narración de Roberto Quintana y los comentarios de Jesús España.
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