Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la última etapa en París

El Tour de Francia 2026 se despide este domingo en las calles de París con tres subidas a Montmartre antes de la llegada en los Campos Elíseos, en un circuito algo diferente al del año pasado. Esta última etapa además ha sido recortada por cuestiones de seguridad relacionadas con la lucha contra los incendios en Francia.

Será el final de fiesta para la carrera que acabará con la ceremonia de premiación al atardecer con el Arco del Triunfo al fondo como homenaje al esloveno Tadej Pogacar, ganador de la general, y a los otros líderes de las diferentes clasificaciones.

Claves del recorrido de la última etapa

La 21ª y última etapa del Tour de Francia tenía previsto salir de la localidad de Thoiry, en la periferia oeste de la capital francesa, y recorrer unos 50 km hasta entrar en París; pero la organización ha anunciado este sábado que, debido a los incendios que sufre Francia y para facilitar el despliegue de los efectivos de las fuerzas de seguridad en esa emergencia, el recorrido se limitará al circuito en la ciudad y tendrá solo 89 km en lugar de los 133 planificados en principio.

En Thoiry simplemente tendrá lugar la presentación de la etapa, pero los equipos serán conducidos en autobús hasta los los Campos Elíseos para empezar la carrera a las 17.50 horas con dos vueltas más de las inicialmente previstas, en las que seguramente habrá ocasión de los tradicionales brindis.

Así pues, se darán finalmente cinco vueltas al tradicional circuito eminentemente llano de algo menos de 7 km que transcurre entre los Campos Elíseos, la Place de la Concorde y la rue de Rivoli. Y a continuación otras tres a un circuito más largo que pasará junto a otra joya de la ciudad como es el Parque Monceau y subirá a la cota de Montmartre por la calle Lepic.

Será un duro kilómetro de ascensión adoquinada al 6,5% de pendiente media, el terreno ideal para romper la carrera y ver una lucha entre los ciclistas más potentes, como el que protagonizaron el año pasado Tadej Pogacar y Wout van Aert.

Pero hay una diferencia importante y es que esta vez la conexión entre los dos circuitos se hará por la glorieta de L'Étoile, la del Arco del Triunfo, o sea, poco después de la meta, en vez de poco antes como el año pasado. De esta forma, se ampliará notablemente la distancia entre la cima de Montmartre y la meta, que pasará de estar situada a 6 km a hacerlo a 10 km para el final; lo que ampliará las opciones de que los equipos de los velocistas puedan organizarse y neutralizar los eventuales cortes.

Así esta etapa final se plantea como una lucha entre los llegadores (puncheurs), como Mathieu van der Poel o Mads Pedersen, los sprinters puros... o el propio Pogacar, que ya ha dicho a su manera que tiene la espina clavada del año pasado.

Entonces, la organización decidió que los tiempos de la etapa no contasen para la clasificación general ante el riesgo de caídas en el circuito por la previsión de lluvias --efectivamente, llovió un poco--. Este año la previsión meteorológica advierte de algunas rachas de viento y se lleva especulando desde hace mucho tiempo con que la organización volverá a tomar la misma decisión.