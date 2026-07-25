Francia se afana en extinguir una treintena de fuegos, con "dos ogros" en el suroeste

Francia se afana en tratar de extinguir una treintena de fuegos que mantienen en vilo a autoridades y población especialmente en el suroeste, en la bahía de Arcachon y en Biscarrosse, en Las Landas, mientras que se reavivó otro en el departamento de Var (sur).

Los incendios en la turística bahía de Arcachon, donde las llamas han arrasado 14.000 hectáreas y obligado a evacuar a 110.000 personas, y en Biscarrosse, con 2.600 hectáreas quemadas y 31.000 evacuados -ambos en el litoral atlántico- son "dos ogros del verano", dijo hoy la prefecta (delegada del Gobierno) de Nueva Aquitania y de Gironda, Sophie Brocas.

Brocas mostró especial inquietud por el "fuego XXL, imprevisible" que se extiende por la zona norte y litoral de la bahía de Arcachon, y que la llevó hoy a ordenar la evacuación de toda la península muy turística del Cap-Ferret.

A la vista de la gravedad de la situación, el Gobierno organizó una célula interministerial de crisis a las 22 horas del viernes (20 GMT) y el presidente francés, Emmanuel Macron, solicitó a las Fuerzas Armadas "movilizarse para ir en refuerzo máximo de la seguridad civil", según hizo saber su entorno a la prensa.

El incendio en Arcachon, en dirección a Burdeos Este incendio forestal, que el ministro de Interior, Laurent Nuñez, calificó este viernes como el más importante de la temporada, afecta a la zona de la bahía de Aranchon y va en dirección al oeste, hacia la ciudad de Burdeos, tras haber quemado 14.000 hectáreas de bosque, un centenar de viviendas y un camping. La voracidad del fuego llevó a evacuar por carretera y por vía marítima a unas 110.000 personas en un plazo de tres días, según informó Nuñez y la prefecta de Nueva Aquitania y Gironda. "Es un fuego que se transforma, que se autoalimenta y cambia de dirección; se dirige más bien hacia el este y toma el rumbo de la área metropolitana de Burdeos", explicó el ministro esta noche en una entrevista en la televisión TF1. También indicó que el aeropuerto de Burdeos no está funcionando y que se espera que haya que hacer evacuaciones en el área metropolitana de esa ciudad, capital del departamento de Gironda. Pese a la complejidad de la situación, el alcalde de Burdeos, Thomas Cazeneve, mandó un mensaje de tranquilidad a la población de la villa -que junto a su conurbación suma 1,3 millones de vecinos- al precisar en declaraciones a BFMTV que el fuego no está a las puertas de la ciudad, aunque llega el humo. Brocas, por su parte, llamó a la población a estar preparada para ser evacuada en localidades como Sainte-Hélène, Salaunes, Lanton, Audenge o Saint-Médard-en-Jalles, donde los vecinos recibirán por mensajes telefónicos la hora máxima recomendada para abandonar sus casas. A los municipios no afectados por el incendio la prefecta les pidió considerar poner a punto instalaciones para acoger evacuados, como ya se hizo en el propio pueblo de Arcachon y en Burdeos.

Las Landas, también frente al fuego La situación también es complicada en el incendio forestal que amenaza Biscarrosse, en Las Landas, desde el jueves y que ha arrasado 2.600 hectáreas hasta el mediodía de este viernes y causó daños importantes, con 105 viviendas y edificios "afectados por las llamas" o "destruidos", declaró el prefecto Gilles Clavreul. El avance de las llamas, que partieron del incendio accidental de un vehículo, hizo necesario evacuar en total a 31.000 personas.