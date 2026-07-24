20.000 personas evacuadas cerca de Burdeos por dos incendios que avanzan en Francia

Un incendio cerca de Burdeos (suroeste de Francia), en una turística zona donde se ha tenido que evacuar a unas 20.000 personas, y han ardido 4.800 hectáreas; y otro fuego en el departamento de Var (entre Marsella y Niza) que se reavivó durante la jornada y suma 2.700 hectáreas y 25 casas calcinadas, son los incendios forestales que más preocupan a nuestro vecino del norte.

En Francia, hay también otros focos activos más pequeños, como el que se está combatiendo entre las localidades de Biscarrosse y Sanguinet, donde se han quemado 200 hectáreas y se ha evacuado al menos a 220 personas.

El incendio cercano a Burdeos se encuentra en la zona del balneario de Cap-Ferret, en la turística área de la bahía de Arcachon, y ya ha afectado al cementerio de la localidad de Lège-Cap-Ferret y a seis casas.

Hasta las 22 horas (19 GMT), el balance de hectáreas quemadas en esa zona era de 4.800 y un bombero había resultado herido por la explosión de una bombona de gas en una de las residencias en llamas, según informó la cadena pública Franceinfo.

Actualmente están trabajando sobre el terreno 200 vehículos y 6 aeronaves dedicados a la lucha contra el fuego, según detalló el subprefecto (subdelegado del Gobierno) de Médoc, Fabien Tuleu, en declaraciones a la prensa.

Los paisajes más singulares de Nueva Aquitania La bahía de Arcachon, en la costa atlántica francesa, reúne algunos de los paisajes más singulares de la región de Nueva Aquitania, de gran riqueza natural, donde destacan sus bosques de pinos, como los que ahora son pasto de las llamas. El vasto incendio se extiende por la orilla occidental de la bahía, Cap Ferret, y en zonas de la Île aux Oiseaux (Isla de los Pájaros), un espacio protegido conocido por sus famosas cabañas 'tchanquées', construidas sobre pilotes y convertidas en uno de los símbolos de Arcachon.

Contignac amenazado por la llamas En cuanto al fuego de Var, que mantiene a 300 personas evacuadas, la reactivación de los focos este jueves amenaza también otra pequeña joya turística, el pueblo de Cotignac, además de los de Pontevès, Correns y Montfort-sur-Argens. Enclavado entre viñedos y olivares, Cotignac mantiene la estampa de un pueblo provenzal tradicional, con calles estrechas, casas de piedra y un paisaje marcado por un imponente acantilado de roca caliza. Precisamente, uno de sus principales símbolos es el Rocher de Cotignac, un acantilado de toba que domina el pueblo y que alberga antiguas cuevas trogloditas utilizadas a lo largo de los siglos. Ademas, cerca del pueblo, se encuentra el santuario de Notre-Dame de Grâces, un lugar con una larga tradición de peregrinación. Una de las viviendas calcinada tras un gran incendio forestal en Pontevès, en el sur de Francia. EFE/EPA/Sébastien Nogier.

44.000 hectáreas calcinadas en 2026 El Gobierno francés ha cifrado en unas 44.000 hectáreas la superficie calcinada desde principios de año, una cifra muy superior a la de 2025 en el mismo periodo, lo que hace temer que 2026 será un año récord para los incendios en el país. Los fuegos se ven favorecidos por las altas temperaturas de los dos últimos meses (tres olas de calor, una de ellas, la de finales de junio, inédita por su intensidad) y la sequedad de los suelos.