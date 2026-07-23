Último pleno extraordinario, en directo hoy: el Congreso de los Diputados vuelve a votar la senda de déficit

El Congreso debate y vota este jueves por segunda vez la senda de déficit y los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno, solo una semana después de que una mayoría formada por PP, Vox, Junts y UPN los rechazaran.

En el camino hacia unos presupuestos generales del Estado para 2027, el Consejo de Ministros volvió a aprobar el martes el mismo plan que ya tumbó la cámara baja, pese a que no han trascendido negociaciones y es previsible que el resultado sea el mismo. En ese caso, podrá continuar con la tramitación de las cuentas, pero tendrá que emplear los márgenes fiscales acordados con la Unión Europea.