Último pleno extraordinario, en directo hoy: el Congreso de los Diputados vuelve a votar la senda de déficit
- Hace una semana, PP, Vox, Junts y UPN ya rechazaron la propuesta del Gobierno
El Congreso debate y vota este jueves por segunda vez la senda de déficit y los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno, solo una semana después de que una mayoría formada por PP, Vox, Junts y UPN los rechazaran.
En el camino hacia unos presupuestos generales del Estado para 2027, el Consejo de Ministros volvió a aprobar el martes el mismo plan que ya tumbó la cámara baja, pese a que no han trascendido negociaciones y es previsible que el resultado sea el mismo. En ese caso, podrá continuar con la tramitación de las cuentas, pero tendrá que emplear los márgenes fiscales acordados con la Unión Europea.
Las propuestas del Gobierno
El Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea una senda de déficit para el conjunto de las Administraciones públicas del 1,8% en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. La mayor parte de ello le corresponde al Estado central con unos objetivos en el 1,5%, 1,4% y 1,3% en el mismo periodo, mientras que la Seguridad Social asume el 0,2% en 2027 y el 0,1% en 2028 y 2029.
En cuanto a las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda ha vuelto a poner sobre la mesa un objetivo de déficit del 0,1% entre 2027 y 2029, que se traduce en 5.849 millones de euros. La misma décima de margen fiscal ya fue rechazada el año pasado en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN tras pasar el trámite del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde también se opusieron las comunidades autónomas del PP.
El ministro del ramo, Arcadi España, se abrió a principios de mes a la posibilidad de negociar unos objetivos de déficit distintos para cada autonomía y así adaptarse a las necesidades de cada territorio. Esto podría facilitar un acercamiento con Junts, pero, en todo caso, el titular de Hacienda continuó presionando al Partido Popular en la víspera.
"En la balanza tienen que poner si prefieren una derrota al Gobierno o si prefieren 5.849 millones de euros para sus comunidades autónomas. El otro día, con el voto en contra del PP renunciaban a 5.800 millones de euros entre aplausos", afirmó en una entrevista en Las mañanas de RNE.
Finalmente, Hacienda vuelve a pedir a los ayuntamientos un 0% de déficit, es decir, equilibrio presupuestario en los tres próximos años.