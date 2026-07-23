Una deflagración de gas deja ocho heridos y un incendio en las obras de la estación de metro de Sants en Barcelona
- El origen del escape es la rotura accidental de una tubería por las obras de accesibilidad
- Los bomberos controlan las llamas mientras la empresa distribuidora ejecuta una obra de urgencia
Al menos ocho trabajadores han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, a causa de una deflagración de gas que se ha producido la noche de este miércoles en las obras del acceso de la estación de metro de la Plaça de Sants, en Barcelona, y que ha derivado en un aparatoso incendio.
El origen del escape es la rotura accidental de una tubería por las obras de accesibilidad que se están realizando en la estación del metro de la L5 y la L1. Los heridos, todos hombres, han sido trasladados a los hospitales Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona, dos de ellos en estado grave, tres menos graves y otros tres con carácter leve.
“🔥 Vuit persones ferides per una deflagració de gas a les obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2026
Els Bombers de Barcelona treballen des d'un quart d'onze de la nit per controlar les flames. pic.twitter.com/USZhtyhP4q“
Los operarios estaban arreglando la tubería
Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, en la tarde del miércoles, sobre las 14:40 horas, se ha producido una fuga de gas en el entorno de la estación de metro de Sants, después de que una tubería haya resultado afectada durante unos trabajos que se estaban ejecutando en el ámbito del suburbano.
En un primer momento se han desplazado hasta allí nueve dotaciones de los Bomberos de Barcelona, junto con efectivos de la compañía suministradora de gas, para controlar la incidencia. Como medida preventiva, ha apuntado el consistorio, se ha cortado el tráfico y se ha asegurado la zona.
A las 22:50 horas, mientras se llevaban a cabo los trabajos de reparación de la conducción, se ha producido una deflagración en la zona afectada, lo que ha provocado heridas de diversa consideración a ocho operarios que inicialmente han sido atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en el centro avanzado desplegado en el lugar de los hechos.
Esta deflagración de gas ha derivado en un incendio, por lo que los Bomberos de Barcelona han continuado trabajando en la zona para controlar las llamas. La Guardia Urbana, por su parte, ha acordonado este ámbito para establecer un perímetro de seguridad.
Clara Latorre, jefa de guardia de Bomberos de Barcelona, ha explicado que el flujo de gas no podrá detenerse hasta que la empresa distribuidora ejecute una obra de urgencia que está en marcha y que es "compleja, porque implica el corte en diferentes puntos de la red de distribución de gas".
El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha dicho a través de redes sociales que el fuego está "estabilizado" y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos. "Recomendamos precaución y no salir de las viviendas cercanas al lugar del incidente hasta nuevo aviso", ha indicado.