Una deflagración de gas deja ocho heridos y un incendio en las obras de la estación de metro de Sants en Barcelona

Al menos ocho trabajadores han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, a causa de una deflagración de gas que se ha producido la noche de este miércoles en las obras del acceso de la estación de metro de la Plaça de Sants, en Barcelona, y que ha derivado en un aparatoso incendio.

El origen del escape es la rotura accidental de una tubería por las obras de accesibilidad que se están realizando en la estación del metro de la L5 y la L1. Los heridos, todos hombres, han sido trasladados a los hospitales Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona, dos de ellos en estado grave, tres menos graves y otros tres con carácter leve.

“🔥 Vuit persones ferides per una deflagració de gas a les obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona.



Els Bombers de Barcelona treballen des d'un quart d'onze de la nit per controlar les flames. pic.twitter.com/USZhtyhP4q“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2026