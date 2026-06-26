Detenido un hombre relacionado con incendio que ha obligado a confinar cuatro municipios cerca de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por su presunta implicación en el origen del incendio forestal en Tiana (Barcelona), que avanza con varios focos activos y ante el que la Generalitat ha acordado confinar esta población y las de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles. En total, son 16.000 las personas afectadas en este momento.

En una rueda de prensa, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha confirmado que el hombre ha sido detenido por su "presunta implicación" en el origen del incendio, que investigan los Mossos d'Esquadra. Ademas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo ha confirmado en una publicación en X.

Los bomberos han recibido a las 10:45 horas el aviso por este incendio, que afecta a la zona del vertedero entre Tiana y Montgat y que avanza con distintos focos activos, originando varias columnas de humo visibles incluso desde Barcelona. Fuentes de los bomberos explican a RTVE que la situación está mejorando y que no hay afectaciones ni en viviendas ni en personas.

Según han informado los Bomberos, trabajan en un cuarto foco del incendio y mantienen un dispositivo de 32 dotaciones terrestres y 11 medios aéreos. "Las tareas evolucionan favorablemente y estamos trabajando para acabar de cerrarlo con línea de agua", han informado en X.