Un terremoto de magnitud 7,4 y 107 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ha tenido como epicentro San José del Palmar, un municipio colombiano junto a la costa del Pacifico y situado entre las tres grandes ciudades del país, Medellín, Bogotá y Cali. El temblor se ha registrado a las 07.34, hora local, y aunque se ha localizado al noroeste del país se ha podido sentir en gran parte de Colombia. Por ahora, se han registrado dos muertos en el municipio de Manizales, en el departamento de Caldas.

Alejandro Eder, alcalde de de Cali, ha confirmado que en al menos 20 estructuras han quedado colapsadas en la ciudad, con personas atrapadas en su interior: "La ciudad ha solicitado equipos de Bogotá y Medellín para ayudar en las labores de rescate", ha añadido.

La gobernadora del estado de Chocó, donde se encuentra el San José del Palmar, Nubia Carolina Córdoba, ha señalado en un mensaje publicado en X que se han registrado heridos e importantes desperfectos en edificaciones. "Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial", reza el mensaje que ha publicado en redes sociales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que tomó posesión el pasado viernes, ha anunciado a través de su perfil de X que su administración ha tomado el liderazgo de la gestión del terremoto y ha ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de daños.

El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado que el seísmo poseía una magnitud 7,4 en la escala de Richter, a pesar de que al inicio del suceso la institución había establecido 6,6, y una profundidad 96 km.

Las autoridades colombianas han informado además de daños en varias ciudades como Manizales Pereira. En las primera localidad se han desprendido parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral ha sufrido daños.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones han sufrido importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se han derrumbado parcialmente.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha señalado que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios", informa EFE.

El terremoto se ha sentido también en Venezuela, Ecuador y Panamá.