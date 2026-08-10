Retiran seis modelos de gafas para ver el eclipse por riesgo de lesiones oculares

Las autoridades de protección de los consumidores de varias comunidades han ordenado la retirada del mercado de seis modelos de gafas para la observación de eclipses solares por riesgo de lesiones oculares. Los productos afectados pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.

Las irregularidades han sido detectadas por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, las encargadas de decidir la retirada de las lentes.

El Ministerio de Consumo ha coordinado una campaña de vigilancia del mercado que se ha desarrollado en colaboración con las autoridades competentes de las comunidades autónomas para supervisar que las gafas para ver el eclipse cumplen con la legislación aplicable en materia de seguridad e información.

Los resultados de esta labor de análisis han concluido que las gafas comercializadas muestran un elevado grado de cumplimiento en relación con la seguridad ocular, sin deficiencias relevantes en materiales, superficies o monturas.

Sin embargo, los análisis han determinado que existe el riesgo de que las personas que los usen tiendan a quitarse las gafas y, con ello, acaben exponiéndose al sol. Es decir, la orden de retirada de seis modelos de gafas para el eclipse no se produce porque la utilización de este tipo de gafas no sea segura, sino porque podrían provocar que las personas tiendan a "desplazar" la lente en busca de una visión óptima y que, por culpa de ello, acaben exponiéndose involuntariamente a la radiación directa del sol. Por ello, Consumo recomienda que aunque se detecte una visión más reducida de lo deseable, siempre hay que mantener la gafa para mirar directamente al sol.

Las gafas de las distintas marcas presentaban la misma irregularidad: el filtro de las gafas tenía una transmitancia inferior a la mínima exigida, por lo que resultaba excesivamente oscuro, el resultado esperado es, por tanto, que el usuario decida quitarse momentáneamente las gafas para localizar el disco solar exponiéndose así directamente a la radiación solar —radiación visible e infrarroja/ultravioleta— y causando lesiones térmicas o químicas en las células de la retina.