Retiran seis modelos de gafas para ver el eclipse por riesgo de lesiones oculares
- Las gafas pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia
- El modelo puede provocar que el usuario se quede sin protección causando lesiones químicas o térmicas en la retina
Las autoridades de protección de los consumidores de varias comunidades han ordenado la retirada del mercado de seis modelos de gafas para la observación de eclipses solares por riesgo de lesiones oculares. Los productos afectados pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.
Las irregularidades han sido detectadas por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, las encargadas de decidir la retirada de las lentes.
El Ministerio de Consumo ha coordinado una campaña de vigilancia del mercado que se ha desarrollado en colaboración con las autoridades competentes de las comunidades autónomas para supervisar que las gafas para ver el eclipse cumplen con la legislación aplicable en materia de seguridad e información.
Los resultados de esta labor de análisis han concluido que las gafas comercializadas muestran un elevado grado de cumplimiento en relación con la seguridad ocular, sin deficiencias relevantes en materiales, superficies o monturas.
Sin embargo, los análisis han determinado que existe el riesgo de que las personas que los usen tiendan a quitarse las gafas y, con ello, acaben exponiéndose al sol. Es decir, la orden de retirada de seis modelos de gafas para el eclipse no se produce porque la utilización de este tipo de gafas no sea segura, sino porque podrían provocar que las personas tiendan a "desplazar" la lente en busca de una visión óptima y que, por culpa de ello, acaben exponiéndose involuntariamente a la radiación directa del sol. Por ello, Consumo recomienda que aunque se detecte una visión más reducida de lo deseable, siempre hay que mantener la gafa para mirar directamente al sol.
Las gafas de las distintas marcas presentaban la misma irregularidad: el filtro de las gafas tenía una transmitancia inferior a la mínima exigida, por lo que resultaba excesivamente oscuro, el resultado esperado es, por tanto, que el usuario decida quitarse momentáneamente las gafas para localizar el disco solar exponiéndose así directamente a la radiación solar —radiación visible e infrarroja/ultravioleta— y causando lesiones térmicas o químicas en las células de la retina.
Modelos exactos y marcas retiradas del mercado
Desde el 29 de julio fueron incluidas en la red de alerta el modelo de gafas QW-50Z1 de la marca Homanaje, y también se ordenó por el el Instituto Galego de Consumo de la Xunta la retirada del mercado de las gafas de la marca Pelispan.
El día 30 de julio la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja dio la alerta por el modelo O37-R, lote 2603-01 —fecha de fabricación 2026-03— perteneciente a la marca Orro.
Por su parte, la orden de inmovilización y retirada del mercado de las gafas de la marca Opticalia se incluyeron en la red de alerta que coordina el Ministerio de Consumo el pasado 31 de julio por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.
Entre los productos afectados también se encuentran las gafas de la marca ECP Eye Care Proffesional, alertadas el 3 de agosto por Castilla y León, y también el modelo LSP1 de las gafas de Lionstar, incluidas en la red de alerta el 5 de agosto por la Comunidad de Madrid.
Es importante tener en cuenta que las gafas homologadas son imprescindibles para ver el eclipse de este 12 de agosto y que no valen ni gafas de sol, ni cartulinas, ni telescopios ni ningún otro artilugio casero.