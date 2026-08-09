Cómo seguir la cobertura especial de RTVE y todas las claves para ver el eclipse solar de 2026 en España

El miércoles 12 de agosto de 2026, miles de personas dirigirán la mirada al cielo para contemplar uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de los próximos años: un eclipse total de Sol. La última vez que la Península Ibérica presenció un fenómeno de estas características fue en 1912, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En 1959 se produjo otro eclipse total en España, aunque solo pudo observarse desde las Islas Canarias.

Pero este no será el único. Entre 2026 y 2028, España vivirá una cita astronómica excepcional con dos eclipses totales de Sol y un eclipse anular, una sucesión poco habitual que el Instituto Geográfico Nacional ha bautizado como la "tríada de eclipses españoles". Esta rara coincidencia convertirá al país en uno de los principales destinos del mundo para observar estos fenómenos.

RTVE se vuelca en la cobertura durante toda la jornada para ofrecer toda la información acerca del eclipse durante todo el día. El eclipse comenzará a las 17:34 horas (hora peninsular) en el mar de Bering, situado en el océano Pacífico, y terminará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media. España se encuentra al final de la franja de totalidad, por lo que el eclipse total se producirá cuando el Sol esté muy cerca de ponerse en el horizonte.

02.59 min Conoce en profundidad qué es un eclipse total de Sol

Esto obligará a observar el fenómeno desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. En España empezará a apreciarse alrededor de las 20:30 horas y finalizará en torno a las 21:30. El eclipse será total en gran parte de la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur podrá observarse de forma parcial.

La cobertura especial de RTVE para el eclipse RTVE ofrecerá una cobertura especial del eclipse total de Sol del 12 de agosto con un amplio despliegue informativo y técnico para seguir en directo uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. La retransmisión mostrará cómo se vive el fenómeno desde ciudades y pueblos de toda España, tanto en la franja de totalidad como en el resto del país, donde también podrá observarse de forma parcial. La programación especial incluirá retransmisiones en directo, ediciones especiales, reportajes y conexiones desde distintos puntos de observación. Además, los Telediarios, el Canal 24 Horas y RNE dedicarán una cobertura específica al eclipse con información continua, análisis y contenidos de divulgación científica. Tanto el Telediario 1 y Telediario 2 se realizarán desde el Observatorio de Yebes en Guadalajara, el mayor y más importante del Instituto Geográfico Nacional. Los centros territorias de zonas con mayor visibilidad también realizarán una cobertura especial. 02.06 min Eclipse solar 2026: así se prepara el Observatorio de Yebes RTVE Noticias realizará un seguimiento al minuto en su web y en las redes sociales, con directos e información en tiempo real durante toda la jornada. Todos los contenidos podrán seguirse, además, a través de RTVE Play y RNE Audio, tanto en directo como bajo demanda. Adicionalmente, tanto en la plataforma gratuita de RTVE como en el canal de YouTube de RTVE Noticias podrán seguirse las señales de la Agencia Espacial Europea emitidas desde distintos observatorios de España. Aquí la Tierra se desplazará a distintos puntos de España para explicar, con un lenguaje divulgativo, las claves científicas y técnicas del eclipse. Además, desde enero, el programa ha realizado una cuenta atrás especial con contenidos dedicados a este fenómeno, incluyendo visitas a observatorios, entrevistas con expertos, información sobre su impacto turístico y recomendaciones sobre los mejores lugares para observarlo.

Los centros territoriales se vuelcan con el eclipse Para este hito astronómico, la red de centros territoriales de RTVE desplegará un dispositivo histórico que combinará la información de proximidad con el rigor científico. Las comunidades autónomas situadas bajo la franja de totalidad volcarán su programación en directo desde enclaves emblemáticos. En Galicia se harán conexiones desde el monte de San Pedro, en A Coruña, y desde la Muralla de Lugo. En Asturias, un equipo se embarcará en una lancha para seguir el evento desde la ría de Villaviciosa. En Cantabria, RTVE retransmitirá el eclipse junto a los acantilados de Costa Quebrada y desde el mirador de Peña Cabarga. En el País Vasco, la cobertura se concentrará en Labastida y en la costa donostiarra. Por su parte, Aragón emitirá sus especiales de televisión y radio desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre y desde Galáctica, en Teruel. ¿Desde dónde ver el eclipse? Mapa y buscador con los puntos de observación oficiales Javier Galán, José Manuel Pina López Castilla y León lo hará desde la Ermita de Tiedra (Valladolid) y conectará con distintos puntos de León y Palencia. Navarra trasladará toda su oferta informativa al Parque Natural de Sendaviva, en Arguedas, mientras que Castilla-La Mancha estará presente en el Observatorio de Yebes y en Cuenca. Las Islas Baleares ofrecerán sus informativos desde un mirador de la Serra de Tramuntana y en la Comunitat Valenciana habrá puntos de conexión en el Oceanogràfic, la playa de la Malvarrosa y el Planetario de Castellón. El despliegue abarcará también miradores estratégicos e hitos de alto valor patrimonial y natural. Desde Canarias, Telecanarias se retransmitirá desde el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas. Por último, RTVE Cataluña seguirá el evento a bordo de un vuelo comercial entre Barcelona y Lisboa, además de conectar con los observatorios de Prades y Lleida.