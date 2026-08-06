La Aemet alerta de un peligro de incendios "muy alto o extremo" el día del eclipse solar
- Los vecinos reclaman prevención ante el alto riesgo de fuego y que se desplieguen medios "para evitar una catástrofe"
- El eclipse que España lleva más de un siglo esperando
"El peligro de incendios va a ir a más". El aviso lo ha lanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en X este jueves y señala una fecha clave para ser aún más precavidos: "El 12 de agosto, día del eclipse, puede haber niveles muy altos o extremos en amplias zonas".
En este mensaje publicado en X y Telegram, el organismo alerta del riesgo "muy alto" de incendios en "el norte y este peninsular y en Canarias".
Miedo vecinal por el riesgo de fuego
Una preocupación que ya han anticipado los vecinos de algunos de los enclaves que esperan una gran afluencia de personas para presenciar este fenómeno astronómico el 12 de agosto. "Nos preocupa que haya convocados eventos en zonas de ámbito rural o forestal o áreas colindantes", ha lamentado Ignacio Martínez, portavoz de Monte en Pie, la plataforma vecinal de la Sierra Norte de Madrid, en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE.
Vigilante de incendios forestales durante 20 años, Martínez conoce el monte y sus peligros. "Creo que el hecho de ver cómo se queman las cosas te enseña muchas veces hasta donde puede llegar el desastre de un conato", recalca.
concentrado para exigir medidas.
video
Alicia Belilla, ¿qué es lo que están pidiendo?
Pues sobre todo medidas de prevención, pero nos lo va a contar más en
profundidad Ignacio Martínez, él es el portavoz de esta
esta concentración, los vecinos y vecinas, para reflejar un poco nuestra
preocupación
ante la posibilidad de un incendio forestal el día del eclipse y, bueno,
sobre todo..
para pedir unas medidas de prevención acordes a las circunstancias
Me contabas antes que sobre todo nos preocupan las actividades que hay
convocadas en las zonas más rurales de la zona.
Nos preocupa que haya convocadas..
eventos en zonas de ámbito rural o
de ámbito forestal o zonas que colindan con zona forestal.
Porque además eres vigilante de
incendios forestales durante 20 años, entonces, ¿sabes bien de lo que se
trata?
Pues sí, llevo
20 años como vigilante de incendios forestales y entonces, bueno, creo que
el hecho de..
ver cómo se queman las cosas, pues te enseña muchas veces hasta dónde puede
llegar el desastre después de un conato
El objetivo en definitiva es que todo el mundo pueda disfrutar de este clip,
sé que es algo único pero con las máximas garantías
En caso de que esto no pueda frenarse..
en las medidas en las que deban frenarse, lo que creemos importantísimo
es que haya un plan de prevención acorde a estas circunstancias y que
posteriormente..
por supuesto, unos medios de seguridad desplegados, tanto de bomberos
forestales,
agentes del orden, vigilantes de incendios forestales, lo que sea
necesario
para evitar que cualquier cosa pueda ir a una catástrofe mayor
Con ese mensaje nos quedamos, con esas medidas de prevención de cara a un
posible incendio para que se pueda disfrutar de ese eclipse total con las
La entidad organizó el miércoles una concentración para reclamar "un plan de prevención" y el despliegue de "medios de seguridad" que cuenten con la presencia de "bomberos forestales y vigilantes del orden para evitar una catástrofe".
La Asocación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) del Valle de Lozoya también ha mostrado su preocupación por la huella que dejarán tras de sí las aglomeraciones que se esperan para el día del eclipse solar.
Dudas sobre la prevendión y medidas en caso de incendio
En una carta, la asociación preguntaba al Ayuntamiento si "está tomando o va a tomar, de cara al día 12, las medidas adecuadas para garantizar la prevención de incendios, la seguridad de vidas humanas y la preservación del entorno natural de la Sierra y de sus residentes".
Denuncia la entidad que la llegada de miles de personas, "muchas de las cuales deambularán o acamparán fuera de los sitios establecidos para el visionado, agravará más la situación que simultáneamente se va a vivir en más de 10 pueblos indicados por la Comunidad de Madrid como puntos de visionado del eclipse". Y reclaman información sobre las medidas de "prevención de incendios" o "que se valore la conveniencia de cancelar el evento cuando las condiciones de riesgo lo indiquen".
La Aemet, en el mensaje de X y Telegram publicado este jueves, recuerda la prohibición de encender fuego y recomienda evitar aparcar sobre vegetación seca. También, mantener libres los accesos para emergencias y consultar a diario el nivel de peligro de incendios. Además, aconseja evitar saturar zonas frágiles, no dejar basura, respetar a la fauna local y no invadir fincas o terrenos agrícolas.
Para hacer un seguimiento de la situación, la agencia publicará una predicción especial cada día a partir del viernes. El boletín informará sobre fenómenos meteorológicos adversos y el pronóstico del peligro de incendios, pero además, incluirá una predicción de la nubosidad para esos días para evitar lugares en los que la falta de visibilidad impidan disfrutar del eclipse solar.
Eclipse solar 2026: más noticias relacionadas
¿Es tu mejor oportunidad para ver un eclipse solar? Estos son todos los de tu vida
Los alojamientos rurales de Euskadi estarán llenos para el eclipse solar
¡Todo preparado en Yebes para el eclipse solar del 12 de agosto!
La representación de los eclipses en el arte a lo largo de la historia
¿Podrás ver el eclipse o te lo taparán las nubes? El mapa de la nubosidad histórica en tu municipio