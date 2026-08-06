La Aemet alerta de un peligro de incendios "muy alto o extremo" el día del eclipse solar

concentrado para exigir medidas.

video

Alicia Belilla, ¿qué es lo que están pidiendo?

Pues sobre todo medidas de prevención, pero nos lo va a contar más en

profundidad Ignacio Martínez, él es el portavoz de esta

esta concentración, los vecinos y vecinas, para reflejar un poco nuestra

preocupación

ante la posibilidad de un incendio forestal el día del eclipse y, bueno,

sobre todo..

para pedir unas medidas de prevención acordes a las circunstancias

Me contabas antes que sobre todo nos preocupan las actividades que hay

convocadas en las zonas más rurales de la zona.

Nos preocupa que haya convocadas..

eventos en zonas de ámbito rural o

de ámbito forestal o zonas que colindan con zona forestal.

Porque además eres vigilante de

incendios forestales durante 20 años, entonces, ¿sabes bien de lo que se

trata?

Pues sí, llevo

20 años como vigilante de incendios forestales y entonces, bueno, creo que

el hecho de..

ver cómo se queman las cosas, pues te enseña muchas veces hasta dónde puede

llegar el desastre después de un conato

El objetivo en definitiva es que todo el mundo pueda disfrutar de este clip,

sé que es algo único pero con las máximas garantías

En caso de que esto no pueda frenarse..

en las medidas en las que deban frenarse, lo que creemos importantísimo

es que haya un plan de prevención acorde a estas circunstancias y que

posteriormente..

por supuesto, unos medios de seguridad desplegados, tanto de bomberos

forestales,

agentes del orden, vigilantes de incendios forestales, lo que sea

necesario

para evitar que cualquier cosa pueda ir a una catástrofe mayor

Con ese mensaje nos quedamos, con esas medidas de prevención de cara a un

posible incendio para que se pueda disfrutar de ese eclipse total con las