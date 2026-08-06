'Viaje al centro de la tele' recupera la primera actuación de Isabel Pantoja en RTVE: "Me gustaría que mi hija fuera cantante"

La lista era demasiado larga para quedarse en una sola entrega. Después de repasar a algunas de las mujeres más icónicas que han pasado por Televisión Española, Viaje al centro de la tele vuelve con una segunda parte repleta de momentos inolvidables en RTVE.

Esta nueva entrega recupera actuaciones, entrevistas y primeras apariciones televisivas de artistas que marcaron varias generaciones. El programa vuelve a abrir el baúl de los recuerdos, demostrando, sin dudar, que buena parte de la historia de la televisión se escribió delante de sus cámaras.

Viaje al centro de la tele Viaje al centro de la tele - 70 mujeres imprescindibles express. Segunda parte Rocío Jurado, Ana Belén, Rafaella Carrà... Hoy la cosa va de mujeres imprescindibles de nuestra cultura musical y televisiva (segunda parte). rtve play

Las grandes voces que conquistaron TVE Si hay un grupo de mujeres imprescindible en este recorrido son las grandes voces de la música española. El programa vuelve a emocionarse con Rocío Jurado, recordando actuaciones que ya forman parte de la historia de la televisión. Fiel a su carácter cercano, la artista se definía sin rodeos: "Yo voy de Chipiona, abierta, total". Tesoros de la tele Tesoros de la tele - Rocío Jurado Se cumplen 20 años de la despedida de Rocío Jurado, una de las artistas españolas más emblemáticas y carismáticas. rtve play El viaje continúa con María Jiménez, una artista completamente irrepetible que siempre habló con la misma sinceridad con la que cantaba. En una de las entrevistas recuperadas asegura: "Soy muy apasionada. Soy muy calculadora. Muy fría también al mismo tiempo", antes de bromear sobre el efecto de sus canciones: "Muchísimas personas podrían llegar al coito escuchándolas". Entre las imágenes más escondidas de los archivos también aparece una jovencísima Isabel Pantoja durante una de sus primeras actuaciones en TVE. Además, se puede ver una entrevista en la que confesaba cuál era su mayor deseo si algún día tenía hijos: "Me gustaría que fuera cantante como su mamá. Pero si es chico, que fuera torero como su papá". Archivo TVE Isabel Pantoja en el programa 'Gente joven' (1975) Ver ahora El episodio también dedica unos minutos a Ana Belén, fijándose en esa mirada que volvía loco a cualquiera. La propia Mecedes Milá la definía a la perfección: "Una coquetería desmesurada". Todo ello, unido con la forma tan personal que tenía de interpretar cada canción.

Las artistas que marcaron los 90 y los 2000 El viaje continúa con otra generación de mujeres que revolucionó la música española a partir de los años noventa. El programa rescata los comienzos de artistas que acabarían convirtiéndose en referentes para toda una época. Además, recuerda cómo muchas de ellas encontraron en TVE uno de los escenarios donde compartir su talento con el gran público. Entre ellas aparece Mónica Naranjo, que decidió marcharse a México con solo 19 años para perseguir su sueño antes de convertirse en una de las voces más potentes del panorama musical. También Natalia Jiménez, que alcanzó el éxito con La Quinta Estación tras triunfar primero al otro lado del Atlántico. Su voz no entendía de fronteras, eso está claro.

Tres iconos de la televisión Más allá de la música, esta segunda entrega también rinde homenaje a mujeres que hicieron de la televisión su casa. Actrices, presentadoras y comunicadoras que supieron reinventarse una y otra vez delante de las cámaras. Entre ellas destaca Concha Velasco, una artista todoterreno capaz de cantar, bailar, actuar y presentar programas. "Por aquella época yo era chica para todo en Televisión Española", comentaba la propia Velasco. Una frase que resume a la perfección una carrera marcada por la versatilidad. Otra de las protagonistas es Carmen Sevilla, la gran estrella del cine español y uno de los rostros más queridos de TVE. El Archivo recupera imágenes de sus primeros años y de su evolución en televisión, donde terminó conquistando al público con una cercanía que la convirtió en un fenómeno popular. El recorrido continúa, y con ni más ni menos que María Teresa Campos, cuya historia profesional está profundamente ligada a RTVE. Su crecimiento dentro de la Corporación fue totalmente exponencial, pasando de colaboradora a reportera y, más tarde, a presentadora y directora. Una de sus últimas intervenciones en la cadena antes de iniciar una nueva etapa profesional fue al frente de Pasa la vida.

Las estrellas internacionales tienen su hueco en el Archivo de RTVE El especial también cruza fronteras para recuperar algunas de las visitas internacionales más memorables que han pasado por Televisión Española. Artistas que triunfaban en todo el mundo y que dejaron momentos únicos que siguen conservándose en el Archivo de RTVE. Una de las grandes protagonistas es Raffaella Carrà. Y cómo olvidar Hola, Raffaella, donde demostró una vez más su capacidad para convertir cualquier momento en un gran espectáculo. "El ritmo, la fuerza física, la energía y brindarse a la gente", explicaba la italiana al hablar del secreto de su éxito. Hola Raffaella Hola Raffaella - Fragmento Uno de los programas de 'Hola Raffaella', presentado en TVE en los años 90 por la italiana Raffaella Carrà. Ver ahora La lista se sigue llenando de nombres clavados en la memoria de todos. Bonnie Tyler, Cher, Whitney Houston, Mariah Carey, Britney Spears o Donna Summer, siete mujeres que lo son todo para la historia de la música internacional. Tampoco se puede pasar por alto la mítica entrevista que Madonna concedió a Martes y 13, convertida con el paso del tiempo en una de las más singulares que guarda el archivo de la cadena.