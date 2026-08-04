'Viaje al centro de la tele' recupera las primeras apariciones de Shakira en RTVE: "Es el único cuerpo que tengo"
- María Durán, Marisol o Luz Casal son algunas de las homenajeadas durante el programa
- No te pierdas un nuevo programa de lunes a jueves a las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play
Viaje al centro de la tele vuelve a echar un vistazo al Archivo de RTVE para sacar los mejores momentos de 70 mujeres imprescindibles para la historia de la televisión, mujeres cuyo trabajo marcaron la memoria colectiva española. La música, las actuaciones y los programas de televisión guardan anécdotas y datos curiosos que Viaje al centro de la tele repasa a través de la voz de Santiago Segura como narrador.
El capítulo comienza haciendo un recordatorio de las voces más destacadas de los años 80, entre ellas se encuentran Alaska y los Pegamoides, quienes pasaron a la historia. De hecho, el único álbum de estudio que publicaron y que incluye temazos como Bailando, fue llamado 'Grandes Éxitos', una profecía autocumplida. Los mejores momentos de este episodio se centran en la música tanto nacional como internacional explorando también a cantantes que hoy son estrellas en el panorama internacional.
La huella de Shakira, sus inicios en el escenario
Shakira es uno de los nombres internacionales que resuenan durante el programa. La colombiana tuvo algunas de sus primeras apariciones frente a las cámaras de RTVE con canciones como "Inevitable", antes de sus icónicos movimientos de cadera, la artista movía la cabeza al ritmo de una melodía que se acercaba más al pop y al rock. Actualmente, la música de Shakira maneja ritmos pop y latinos como su actual hit Dai Dai, con el que destacó en el descanso de la final del Mundial de Fútbol del 2026. La cantante ha hecho un gran recorrido artístico a lo largo de los años y el programa muestra el talento de la joven Shakira cantando temas como "Estoy aquí", donde se empezaba a vislumbrar los comienzos de la que hoy es un ícono musical internacional.
"Hits don't lie", junto con el rapero haitiano Wyclef Jean es otro de los temazos que aparecen en el episodio. En ese momento, destacaba la manera de bailar de la colombiana quien en una de las entrevistas el presentador le preguntó: "¿Tienes el mismo número de huesos que el resto de las personas?", ante lo que la cantante respondió: "Es el único cuerpo que tengo y me ofrece muchas posibilidades".
De Massiel a Chanel, los inicios de Eurovisión en TVE
La música es un imprescindible en Viaje al centro de la tele y los recuerdos que destierra este programa incluyen la presencia de Massiel. La ganadora del Festival de Eurovisión de 1968 forma parte de los 70 nombres de mujeres que homenajea el programa, pero también incluye artistas más presentes en la actualidad. La cantante, bailarina y actriz, Chanel, actuó 54 años más tarde en el escenario del Festival de Eurovisión, donde dejó con la boca abierta al público con "SloMo" que se coló en el tercer puesto tras Ucrania e Inglaterra en 2022. Como curiosidad, esta canción fue compuesta originalmente para Jennifer López, quien también aparece entre los nombres de las mujeres imprescindibles que han pasado por la gran pantalla de RTVE, pero finalmente, la canción, que ya es parte de la cultura musical, acabó en la voz de Chanel.
Al año siguiente de la victoria de Massiel en Eurovisión, Laura Valenzuela también cogió el micro en el Festival, pero en esta ocasión para ser la presentadora del evento. A pesar de este nombre por el que era conocida, la realidad es que el verdadero nombre de Laura era Rocío Espinosa López-Cepero quien empezó a trabajar para TVE el mismo año que comenzaron sus emisiones, en 1956. La presentadora fue toda una pionera en este ámbito y se convirtió en una estrella que inspiró a otras muchas luces que han pasado por los platós y los focos de la televisión española.
Presentadoras y actrices que hicieron historia
Las presentadoras y actrices también tienen su espacio en este nuevo episodio de Viaje al centro de la tele. Por los platós han pasado rostros como el de Mayra Gómez Kemp, cuyo carisma engatusó a todos los hogares españoles con su paso por el icónico programa Un, dos, tres... responda otra vez, sus episodios están disponibles en RTVE Play. La contagiosa sonrisa de Mayra tuvo sus inicios en este mismo programa como azafata y su talento artístico se mostró a través del 'Trío Acuario', formado en 1976 junto a María Durán y Beatriz Escudero.
La fuerza ante las cámaras ha venido de la mano de la naturalidad y el desparpajo de presentadoras como Mercedes Milá con sus incisivas entrevistas o la versatilidad de Julia Otero, quien tras su paso por la radio dio el salto en RTVE entrevistando a personajes de la talla de Tina Turner. El rigor periodístico muestra nombres propios como la presentadora de informativos Ana Blanco, quien se consolidó durante tres décadas como la voz de los acontecimientos más importantes, pero también del entretenimiento con Anne Igartiburu, que se convirtió en el rostro ineludible de las Campanadas en la Puerta del Sol durante 17 años.
El apartado de actrices y grandes estrellas del espectáculo se completa con nombres que brillaron con luz propia en la gran y pequeña pantalla: la eterna Marisol, deslumbrando en clásicos de los sesenta como "Corazón contento" o "Estando contigo"; Bárbara Rey, que debutó como presentadora de Palmarés cantando y bailando o la transgresión de Susana Estrada, que en los años setenta rompió moldes erigiéndose como uno de los primeros grandes referentes de la liberación sexual femenina en España.