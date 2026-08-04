'Viaje al centro de la tele' recupera las primeras apariciones de Shakira en RTVE: "Es el único cuerpo que tengo"

Viaje al centro de la tele vuelve a echar un vistazo al Archivo de RTVE para sacar los mejores momentos de 70 mujeres imprescindibles para la historia de la televisión, mujeres cuyo trabajo marcaron la memoria colectiva española. La música, las actuaciones y los programas de televisión guardan anécdotas y datos curiosos que Viaje al centro de la tele repasa a través de la voz de Santiago Segura como narrador.

El capítulo comienza haciendo un recordatorio de las voces más destacadas de los años 80, entre ellas se encuentran Alaska y los Pegamoides, quienes pasaron a la historia. De hecho, el único álbum de estudio que publicaron y que incluye temazos como Bailando, fue llamado 'Grandes Éxitos', una profecía autocumplida. Los mejores momentos de este episodio se centran en la música tanto nacional como internacional explorando también a cantantes que hoy son estrellas en el panorama internacional.

Viaje al centro de la tele Viaje al centro de la tele - 70 mujeres imprescindibles express. Primera parte Alaska, Laura Valenzuela, Mercedes Milá, Lola Flores, Marisol... Hoy la cosa va de mujeres imprescindibles de nuestra cultura musical y televisiva. rtve play

La huella de Shakira, sus inicios en el escenario Shakira es uno de los nombres internacionales que resuenan durante el programa. La colombiana tuvo algunas de sus primeras apariciones frente a las cámaras de RTVE con canciones como "Inevitable", antes de sus icónicos movimientos de cadera, la artista movía la cabeza al ritmo de una melodía que se acercaba más al pop y al rock. Actualmente, la música de Shakira maneja ritmos pop y latinos como su actual hit Dai Dai, con el que destacó en el descanso de la final del Mundial de Fútbol del 2026. La cantante ha hecho un gran recorrido artístico a lo largo de los años y el programa muestra el talento de la joven Shakira cantando temas como "Estoy aquí", donde se empezaba a vislumbrar los comienzos de la que hoy es un ícono musical internacional. Copa Mundial de la FIFA 2026 Shakira: su actuación en el descanso de la Final del Mundial 2026 Shakira vuelve al Mundial para encabezar un espectáculo que se ha convertido en otro momentazo para el recuerdo. Ver ahora "Hits don't lie", junto con el rapero haitiano Wyclef Jean es otro de los temazos que aparecen en el episodio. En ese momento, destacaba la manera de bailar de la colombiana quien en una de las entrevistas el presentador le preguntó: "¿Tienes el mismo número de huesos que el resto de las personas?", ante lo que la cantante respondió: "Es el único cuerpo que tengo y me ofrece muchas posibilidades".

De Massiel a Chanel, los inicios de Eurovisión en TVE La música es un imprescindible en Viaje al centro de la tele y los recuerdos que destierra este programa incluyen la presencia de Massiel. La ganadora del Festival de Eurovisión de 1968 forma parte de los 70 nombres de mujeres que homenajea el programa, pero también incluye artistas más presentes en la actualidad. La cantante, bailarina y actriz, Chanel, actuó 54 años más tarde en el escenario del Festival de Eurovisión, donde dejó con la boca abierta al público con "SloMo" que se coló en el tercer puesto tras Ucrania e Inglaterra en 2022. Como curiosidad, esta canción fue compuesta originalmente para Jennifer López, quien también aparece entre los nombres de las mujeres imprescindibles que han pasado por la gran pantalla de RTVE, pero finalmente, la canción, que ya es parte de la cultura musical, acabó en la voz de Chanel. Eurovisión Primera semifinal Eurovisión 2024: Chanel canta "SloMo" ¡La mami ha vuelto a Eurovisión! Chanel ha interpretado una nueva versión de su "SloMo" en Malmö donde ha inaugurado la Primera Semifinal de Eurovi... Ver ahora Al año siguiente de la victoria de Massiel en Eurovisión, Laura Valenzuela también cogió el micro en el Festival, pero en esta ocasión para ser la presentadora del evento. A pesar de este nombre por el que era conocida, la realidad es que el verdadero nombre de Laura era Rocío Espinosa López-Cepero quien empezó a trabajar para TVE el mismo año que comenzaron sus emisiones, en 1956. La presentadora fue toda una pionera en este ámbito y se convirtió en una estrella que inspiró a otras muchas luces que han pasado por los platós y los focos de la televisión española.