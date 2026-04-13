Vuelve a disfrutar gratis de la entrevista de Shakira y prepárate para la nueva entrega de 'Al cielo con ella'

Más de 30 años de trayectoria, el éxito, el fracaso y la maternidad... Shakira se abrió con Henar Álvarez en una de las entrevistas más esperadas de Al cielo con ella. Un encuentro que dejó titulares, revelaciones y reflexiones que han dado mucho que hablar.

“La felicidad está en las pequeñas cosas” Así resumió la cantante una de las lecciones claves que quiso transmitir a sus hijos. Durante la entrevista, reflexionó sobre el éxito y fracaso a lo largo de su carrera en la industria musical. Un camino de aprendizaje en el que transmitió sus valores y enseñó a sus hijos a apreciar las pequeñas cosas en un mundo hiperconectado: "Saben que la felicidad está en las cosas simples y que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice", explicó. "La verdad no está en las redes sociales y tampoco hay que ir buscando su nombre, ni el mío, ni el de su padre"

Reconstruirse y sacar la fuerza de la loba La entrevista profundizó en uno de los momentos más duros de la vida de Shakira. La cantante colombiana habló abiertamente sobre una etapa difícil de su vida, explicando que se sintió “rota en mil pedazos” pero logró reconstruirse poco a poco. Destaca que la música y la introspección fueron piezas claves en el proceso de reconstrucción y lograr sacar la “fuerza de loba” y cantar al desamor con rabia y diversión. Shakira lanza un dardo a los hombres y confiesa la reflexión que le transmite a sus hijos: "Hay tan pocos con palabra..."

Shakira sabe cuándo escribe un hit Gracias a ese proceso, Shakira consiguió escribir grandes temas, como Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66 . Hits que cuando los crea, sabe que su éxito será innegable. También le pasó con Hips don’t lie o con La tortura, además de ser una de las primeras canciones en español que sonó en la radio norteamericana. ““