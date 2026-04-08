La contundente respuesta de Shakira tras su parón musical: "Por mis hijos no me arrepiento"

Henar Álvarez ha cruzado el Atlántico para encontrarse con Shakira, aunque no ha sido fácil llegar hasta ella. ¿El motivo? Que la presentadora se ha colado en el mismísimo Estadio GNP de México para dar con la cantante colombiana. La entrevista comienza con un consejo de estilismo. “Ya puedo decir que Shakira es mi agente de imagen”, ha bromeado Henar. Y la presentadora no oculta que se declara “fan desde los 10 años”.

Shakira suma más de 30 años de trayectoria y aunque haya conseguido innumerables éxitos, cree que su carrera está comenzando ahora: “Me siento a las puertas de un nuevo comienzo”. “Siento que se están realizando muchos de mis sueños” gracias a su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, donde ha señalado que el gran cierre se celebrará en España.

28.59 min Al cielo con ella - Entrevista completa de Henar a Shakira

"Las mujeres ya no lloran" es un grito de libertad La espina dorsal de los shows de Shakira es la hermandad entre mujeres, y más en un sistema donde "se premia" a las mujeres para ser perfectas. Por ello, Henar le pregunta a la cantante si siente una competición entre mujeres. Shakira considera que sí: “Yo creo que a las mujeres nos han querido encasillar. Nos han querido colocar en una vitrina. Aparecer lindas, guapas, perfectas”, admite Shakira. Y continúa con cierta indignación: “Es decir, nos han puesto en un lugar muy incómodo y muy cruel”. La cantante, lejos de transmitir un mensaje de desánimo, sostiene: “Una cosa es sentirse bien con uno mismo y otra cosa es permitir que nos convirtamos en un objeto. Y a partir de ahí viene esa competencia voraz entre las mujeres. Que es completamente absurda y que yo veo que eso está cambiando. Hay un espíritu de rebeldía ante eso que a mí me enorgullece”.

Reconstruirse y sacar la fuerza de loba Hemos cantado, bailado y disfrutado de hits cargados de mensajes empoderados como "Hips Don’t Lie" o "Bzrp Music Sessions". Los fans de Shakira han visto a la cantante pasar por el pelo rojo, amarillo y negro. Han sido testigos de ver a la cantante “equivocarse, acertar y desvanecerse”. En sus canciones, Shakira ha cantado al desamor con rabia y diversión, que es algo que siempre le ha gustado: "Hay que reírse de la vida, antes de que la vida se ría de nosotras". Aunque también ha confesado que en algún momento llegó a tocar fondo: “me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas”. Gracias a la introspección, logró reconstruirse pieza por pieza y encontró esa “fuerza de loba” que defiende en sus shows: "La misma fuerza que parimos, con la que traemos hijos al mundo, los alimentamos, trabajamos y sacamos adelante a la familia, a los nuestros, a la manada.” Lo muestra a través de una increíble narrativa en sus conciertos. Defiende su mítica frase en la canción de Bizarrap: “Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan” es un “grito de libertad y amor propio”. Un grito para inspirar y ver cómo otras mujeres empresarias y trabajadoras salen adelante. La colombiana defiende que “sacar adelante una familia y al mismo tiempo ser el alma de la fiesta, solo lo podemos hacer las mujeres”. “Porque somos el núcleo de la sociedad”, ha añadido. Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 1 - Al cielo con Shakira, Rossy de Palma y Sergio Dalma Aterrizamos en La 1 con la entrevista a Shakira, Rossy de Palma y Sergio Dalma. Henar Álvarez revoluciona el plató junto a numerosas invitadas.... Ver ahora