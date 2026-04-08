El tiempo hoy 8 de abril en España: la Aemet prevé tormentas en Castilla y León, Extremadura y Andalucía
- El polvo en suspensión podrá provocar tormentas de barro en el oeste y centro del país
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El conjunto de la Península se levantará este miércoles con cielos muy cubiertos, que dejarán precipitaciones en el oeste peninsular, en Extremadura y en Andalucía, especialmente en el cuadrante suroeste, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las precipitaciones pueden ser persistentes y puntualmente fuertes en el interior del sudoeste y podrán llegar acompañadas de tormentas en la mitad oeste peninsular, con especial incidencia en Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Las precipitaciones pueden extenderse a zonas aledañas del centro del país.
En el resto de la Península y Baleares se esperan cielos con abundantes nubes medias y altas. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles, según la AEMET.
Niebla en Cataluña y Baleares
Se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. Además, se registrará polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con las lluvias, puede dar lugar a chubascos de barro.
Las temperaturas bajarán en el centro y oeste del país. El descenso de las máximas será notable en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. En el tercio oriental y Baleares, se registrarán ligeros ascensos, más acusados para las mínimas y pocos cambios en el resto. En Canarias, descenso de las máximas y pocos cambios en las mínimas.
Fuertes vientos en Andalucía
Habrá vientos de componente sur y oeste, en general de flojos a moderados, que serán más intensos y con posibles rachas muy fuertes puntuales en la meseta sur durante la tarde.
En el litoral mediterráneo y en Baleares predominará el viento flojo de componente este, moderado en el litoral sudeste. Y habrá poniente en Alborán. En Canarias, el viento soplará del norte moderado, tendiendo a arreciar y a rolar a noroeste.
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