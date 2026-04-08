El tiempo hoy 8 de abril en España: la Aemet prevé tormentas en Castilla y León, Extremadura y Andalucía

El conjunto de la Península se levantará este miércoles con cielos muy cubiertos, que dejarán precipitaciones en el oeste peninsular, en Extremadura y en Andalucía, especialmente en el cuadrante suroeste, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones pueden ser persistentes y puntualmente fuertes en el interior del sudoeste y podrán llegar acompañadas de tormentas en la mitad oeste peninsular, con especial incidencia en Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Las precipitaciones pueden extenderse a zonas aledañas del centro del país.

Previsión del tiempo hoy 8 de abril RTVE

En el resto de la Península y Baleares se esperan cielos con abundantes nubes medias y altas. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles, según la AEMET.

Niebla en Cataluña y Baleares Se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. Además, se registrará polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con las lluvias, puede dar lugar a chubascos de barro. Temperaturas máximas previstas para hoy 8 de abril RTVE Las temperaturas bajarán en el centro y oeste del país. El descenso de las máximas será notable en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. En el tercio oriental y Baleares, se registrarán ligeros ascensos, más acusados para las mínimas y pocos cambios en el resto. En Canarias, descenso de las máximas y pocos cambios en las mínimas.