La UDEF señala que la SEPI dio información incompleta sobre el caso Plus Ultra

En uno de sus informes sobre la investigación del rescate a la aerolínea Plus Ultra, por el que la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que tras realizar un primer requerimiento judicial de información a la SEPI, el organismo remitió documentación incompleta: "Algunas de las carpetas se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación", dice el informe, y "otros archivos no pueden ser abiertos".

El informe, al que ha tenido acceso RTVE, señala que faltaban documentos citados en el expediente y los correos aportados "eran sobre todo de 2025, no de la fase de concesión". Al apreciar que la documentación "era incompleta y presentaba las carencias señaladas, que impedían su análisis", continúa el informe, se reiteró la petición anterior, "requiriéndose además dos copias".

En su respuesta, la SEPI indicó, según la UDEF, que la información aportada "equivalía a la presentada originalmente", añadiendo “la información adicional referida al seguimiento de la financiación efectuado desde 18/12/2025 a fecha actual”.

Sin embargo, continúa el informe, al comparar las respuestas de ambos requerimientos, "ambos difieren más allá de lo indicado por la SEPI". La primera y la segunda entrega de la SEPI no coincidían.

Este segundo envío, según la UDEF, contenía menos archivos y carpetas sin explicación. Los investigadores hablan de carpetas vacías, archivos inaccesibles, documentos referenciados que no aparecen. Entre los documentos que los investigadores echan en falta, está "el certificado de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social de fecha 24/02/2021" o un contrato de arrendamiento de una aeronave.

La UDEF señala que faltan correos electrónicos El informe señala además la ausencia de correos electrónicos durante la fase clave de concesión del rescate, sino que se limitan a intercambios producidos en 2025. Por ello, "no se aprecia en ellos información relevante relacionada con la fase de concesión de la ayuda pública". Plus Ultra, una de las cuatro aerolíneas españolas rescatadas por el Gobierno en la pandemia La UDEF señala que "dichos correos electrónicos existen o han existido, teniendo en cuenta que algunos de ellos figuran, en formato PDF, en la carpeta dedicada a la fase de seguimiento y, en menor medida, en la de la fase de concesión". De hecho, se han hallado "tres documentos PDF que reflejan cómo, desde la SEPI, se solicita cierta documentación a Plus Ultra para la subsanación de los errores de la solicitud". Por tanto, sostiene la Policía, "queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación" entre los directivos de Plus Ultra y la SEPI, "al menos en esta fase de concesión de la ayuda pública, no habiendo sido dichas comunicaciones incorporadas al expediente".