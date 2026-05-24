Miles de personas se manifiestan contra el encarecimiento de los alquileres y la dificultad para comprar una vivienda

Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad, en una marcha que da inicio a una "oleada de movilizaciones" en veinticuatro ciudades españolas en el mes de junio.

Bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida", la manifestación ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y apoyada por sindicatos y diversos colectivos sociales.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha denunciado que el sistema actual de vivienda "está costando la vida a quienes queremos las casas para vivir". "El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda. El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad", ha lamentado.

Por ello, desde el Sindicato de Inquilinas han hecho un llamamiento a la "desobediencia" como única vía y "herramienta legítima" para luchar contra "la dictadura del rentismo", advirtiendo de que no van a someterse "a ningún chantaje de ningún casero" y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.

Ha cargado contra los gobiernos que permiten que estas prácticas sean legales y fomenten que una minoría "haga negocio con una necesidad básica, y les ha reprochado que no sólo no hagan nada sino que además utilicen recursos públicos "para proteger los intereses del rentismo".

Movilizaciones en 24 ciudades de España Del Río también ha apelado a los sindicatos para "desobedecer juntos" y poner en marcha una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin "al negocio de la vivienda". A la marcha han asistido los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a sus secretarios generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, así como la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada morada, Irene Montero. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Fravm), el sindicato CGT y colectivos feministas, ecologistas y antirracistas también han estado presentes en la manifestación que ha recorrido las calles del centro de la capital. Crisis de la vivienda: ¿Cómo serán las casas del futuro? PALOMA CUEVAS | RNE AUDIO Esta marcha es la antesala de una "oleada de movilizaciones" por el derecho a la vivienda que se desarrollarán en veinticuatro ciudades españolas hasta el próximo 28 de junio, entre ellas Barcelona, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria.