Las autonomías respaldan entre críticas el Plan de Vivienda del Gobierno hasta 2030 por valor de 7.000 millones

Gobierno y comunidades autónomas han logrado hoy ponerse de acuerdo para echar a andar el Plan de Vivienda para 2026-2030. Sin que hayan faltado las críticas, los consejeros de las autonomías del PP han dado su visto bueno al reparto de 7.000 millones presupuestados para que el parque público de vivienda "sean una realidad".

Ha habido unanimidad, aunque los populares advierten de su insatisfacción. "Aceptamos, pero con mucha crítica. Se ha hecho a espaldas de las CC.AA.", ha alegado el Consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, que no descarta "futuros recursos judiciales".

"Han sido muchos meses de trabajo y diálogo", ha destacado la Ministra de Vivienda, Raquel Rodríguez, que ha señalado que este plan ha contado con la participación de las administraciones públicas, la sociedad y los agentes del sector. Las entidades sociales han aportado hasta 400 propuestas.

Castilla y León se ha sumado a estas críticas. El consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez, quien se ha mostrado "disconforme porque nos han tratado de forma desconsiderada" y ha lamentado que "no hemos participado" en la elaboración de un plan que llega "con retraso". A su juicio, se trata de un plan "ideológico".

El responsable en la materia de Extremadura, Francisco José Ramírez, ha tildado de "farsa" un plan que "llega tarde sin consenso" y se ha impuesto "a golpe de decreto". Su homólogo en Baleares ha asegurado que "aceptan por responsabilidad". La representante andaluza, Rocío Díaz, ha lamentado que "Andalucía tendrá que multiplicar por seis su aportación".

La consellera de Vivienda de Galicia, María Martínez Allegue, lamenta "que sea propaganda" y la ausencia de "consenso" en el acuerdo. También denuncia una "confinanciación impuesta del 40%" que obliga a Galicia "a multiplicar los fondos por cinco". Según Allegue, estas ayudas "alcanzan para 600 viviendas al año" aunque ha admitido que acatarán este plan "porque lo necesitamos". El reparto se cerrará de manera bilateral con cada región.