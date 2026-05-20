"Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás": los titulares que deja el auto de imputación del expresidente

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, relata con minuciosidad cómo operaba la red de influencias capitaneada presuntamente por José Luis Rodríguez Zapatero. A lo largo de las 88 páginas del auto, el magistrado explica con profusión cómo se gestó el rescate de Plus Ultra, el entramado societario que empleaba la trama para el cobro de las comisiones y el papel de cada uno de los miembros del equipo más cercano del expresidente.

El auto incluye los mensajes que se intercambiaron los responsables de Plus Ultra y otras personas del entorno de Zapatero, y además de dibujar la secuencia de acontecimientos, permite descubrir otros detalles. Entre ellos, el grado de familiaridad entre algunos de los integrantes, cómo se referían al exlíder de los socialistas, "nuestro pana", o los momentos de tensión vividos cuando las gestiones no fructificaban o se retrasaban.

Lo que sigue son los principales titulares del auto por el que Calama imputa al expresidente del Gobierno por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

El papel de José Luis Rodríguez Zapatero, "nuestro pana" El juez imputa al expresidente del Gobierno el liderazgo de una trama cuyo fin sería el "ejercicio ilícito de influencias". Calama destaca que Zapatero habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables. El auto no reproduce ningún mensaje escrito por el expresidente, pero sí otros en los que terceros se refieren a él y a su presunta participación en los hechos. Como se puede ver en los mensajes arriba reproducidos, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea, aluden a la intermediación de Zapatero y de su íntimo amigo Julio Martínez Martínez para conseguir el préstamo de 53 millones de la SEPI.

La gestión del rescate de Plus Ultra El auto también reproduce de forma cronológica el intercambio de mensajes entre los responsables de Plus Ultra a cuenta de la gestión del rescate de la aerolínea. Llama la atención que 10 días después de la declaración del estado de alarma, Reyes y un abogado vinculado a la aerolínea, Miguel Palomero, comienzan a movilizarse para conseguir ayudas públicas. El primer cargo político al que intentan acceder es José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y una de las personas designadas para la gestión de la crisis del coronavirus. El nombre de Zapatero aparece por primera vez en un mensaje fechado el 30 de marzo de 2020. En aquel momento, los miembros de Plus Ultra estudian cómo ponerse en contacto con él. Un mes después, el 28 de abril, ya habían conseguido acceder al expresidente, también a su mano derecha, Martínez Martínez. A partir de entonces, los mensajes reproducen el avance de las gestiones. Estas concluyen un año después, cuando se aprueba el rescate. Uno de los últimos mensajes incluidos apunta a que Martínez Martínez felicitó a un miembro de Plus Ultra por la concesión de la ayuda un día antes de que fuese aprobada por el órgano competente.

Los negocios en los que estaría implicado Zapatero Más allá de la intermediación para el rescate de Plus Ultra, el expresidente, según señala el auto, estaría implicado en otros muchos negocios. De hecho, el magistrado le concede un papel "determinante" en el acceso al petróleo de Venezuela gracias a sus contactos con los dirigentes políticos del país, entre ellos, Delcy Rodríguez, actualmente presidenta encargada. Zapatero era la persona a la que había que remitir las cartas de interés, según se desprende de la información recopilada por el magistrado. La red ofrecía servicios para establecer negocios en Emiratos Árabes y también cerró un trato con una empresa vinculada al Partido Comunista chino.

La estructura societaria La red, destaca el auto, se sustentaba en "un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos". El modus operandi, según el magistrado, pasaba por la simulación de contratos, facturas e informes para justificar los pagos percibidos. El dinero obtenido se canalizaba después a través de la red de empresas, la denominada boutique financiera por los propios implicados. "La operativa de la red presenta rasgos comunes: (i) creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), (ii) coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, (iii) canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, (iv) ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, (v) uso de administradores testaferros, e (vi) intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas", detalla el escrito del juez. Análisis Relevante S.L., la firma de Martínez Martínez que pagó a Zapatero 70.000 euros brutos al año durante varios ejercicios, según reconoció el expresidente en el Senado, era una "pieza instrumental" dentro de la estructura financiera diseñada para canalizar el dinero. Whathefav S. L., la firma de las hijas de Zapatero, también habría simulado servicios. De hecho, según recoge el auto, se habría limitado a la maquetación de informes elaborados por terceros. La red además llegó a crear una sociedad off-shore.

El detalle de las comisiones La mayor parte de los fondos recibidos por la consultora de Martínez Martínez, procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa, terminaron en el entorno del expresidente. El montante total percibido por Zapatero y sus hijas asciende a 1.948.857 euros, de los que el expresidente habría percibido 1.525.078 y sus hijas, 423.779. En concreto, el auto desgrana que Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. Además, el Gate Center, el lobby pro China del expresidente, habría enviado 352.980 euros al propio Zapatero y 171.727 euros a Whathefav. Mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido otros 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a la agencia de sus hijas.

Los nombres de la red y la oficina frente a la sede del PSOE en Ferraz Zapatero, según el juez Calama, se sitúa en la cúspide de la trama y debajo de él trabaja un equipo de estrechos colaboradores. Destaca el papel de Martínez Martínez. Es la mano derecha del expresidente, la persona, como recoge el auto, a la que transmitía instrucciones directas y la que se encargaba de que se ejecutasen. El empresario era además el interlocutor habitual de los clientes de la red –los responsables de Plus Ultra se refieren a él como el "lacayo" de Zapatero-, y como figura en las múltiples conversaciones intervenidas, él firmó el contrato con la aerolínea. El objeto del mismo era la entrega de un informe mensual sobre la situación política, económica y social en el mundo. Destaca también el papel de la secretaria del expresidente. María Gertrudis Alcázar participó en la creación de la empresa off-shore. Trabajaba en la oficina que Zapatero tiene en la calle de Ferraz, número 35, justo enfrente de la sede nacional del PSOE. Alcázar era otra de las personas que recibía órdenes directas de Zapatero y se encargaba junto a Cristóbal Cano de la gestión cotidiana de la red. El papel de este último se centraba fundamentalmente en la creación de las facturas ad hoc para la simulación de la contraprestación de servicios de asesoría.