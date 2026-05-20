Las claves del caso Isak Andic: la muerte del fundador de Mango

La detención de Jonathan Andic, el primogénito del fundador de Mango Isak Andic, se veía venir. Hace más de un año que los mossos acumulan indicios contra él. Jonathan es el único que estaba con su padre cuando cayó al vacío y murió, en diciembre de 2024. Esto, por sí solo, no significa absolutamente nada. Pero, tras tomarle declaración, la policía catalana empezó a tener dudas sobre él.

Fuentes de la investigación solo alcanzaban a decir: “hay contradicciones”. Sin más información. La causa era secreta. Hasta este martes.

Los Mossos d’Esquadra detienen a Jonathan Andic a primera hora de la mañana y lo trasladan a la comisaría de Martorell (Barcelona). Y pasado el mediodía, lo ponen a disposición de la magistrada instructora, Raquel Nieto Galván. Le vemos entrar al juzgado custodiado por cinco agentes y con las manos esposadas a la espalda. Solo responde a las preguntas de su abogado, el penalista Cristóbal Martell. El mismo que la semana pasada estaba en la Audiencia Nacional defendiendo la inocencia de los Pujol en el juicio por su fortuna oculta en Andorra.

Detención de Jonathan Andic, hijo del fallecido fundador de Mango y acusado de su muerte, por la policía catalana. LLUIS GENE / AFP

Tras cerca de una hora y media de comparecencia, la Fiscalía pide su ingreso en prisión provisional eludible con una fianza de un millón de euros. Y, en pocas horas, Jonathan Andic consigna el dinero y sale en libertad provisional con medidas cautelares.

¿Qué han hallado los mossos durante la investigación? ¿Qué ha llevado a la juez a considerar que hay un “cúmulo” de indicios en contra de Jonathan Andic? ¿Qué dice su familia? Estas son las claves del caso:

Los hechos sobre la muerte del fundador de Mango Isak y Jonathan Andic hacen ruta por la montaña de Montserrat. Es 14 de diciembre de 2024. Y cuando andan cerca de las cuevas de Salnitre, en la localidad de Collbató (Barcelona), el padre se precipita al vacío desde más de 100 metros de altura. Jonathan informa que su padre ha tenido un accidente. El 20 de diciembre, considerando que la muerte del magnate ha sido un accidente, la juez archiva la causa provisionalmente. Pero la reabre el 30 de enero de 2025 a petición de los mossos y la declara secreta. Muere el fundador de Mango, Isak Andic, en un accidente de montaña en Barcelona

Las declaraciones de su hijo, Jonathan Andic El hijo de Isak Andic ha declarado en tres ocasiones. El 14 de diciembre de 2024, el 31 de diciembre y este martes, en sede judicial. En la primera, el día de la muerte de su padre, dijo que iba delante de él, que escuchó un ruido y al girarse vio un cuerpo rodando por los matorrales. En la segunda, explicó que acostumbraban a pasear juntos. Si iban juntos ¿cómo no vio caer a su padre? El informe forense describe la caída de Isak Andic “como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante (…) se descarta el resbalón con una piedra o caída hacia delante”. Jonathan reconoció que dos semanas antes de la muerte de su padre había estado en el mismo lugar de la caída mortal, pero según la investigación de los Mossos no había estado una sino tres veces. La magistrada lo interpreta como un indicio de planificación y estudio previo del lugar de los hechos.

Los informes técnicos fotográficos La Unidad de Intervención de montaña de los Mossos concluye que la huella del calzado en la zona del accidente no es “fortuita”. También que “realizando un solo frotamiento hacia adelante simulando un resbalón no se puede generar una pisada como la localizada el día de los hechos”. Era un camino, aseguran, que “no presenta ninguna dificultad y no es necesario un calzado específico”. Además, ese día la visibilidad era buena y el hijo, si no estaba lejos, debió ver cómo cayó. En todo caso, dicen, “salirse del camino era un claro peligro de muerte”.

Las llamadas a emergencias de su hijo Aquel día, Jonathan Andic llamó dos veces al Servicio de Emergencias Médicas (SEM9, a las 12.36h y a las 13.13h. Dijo que su padre se había caído. Cuando recibió la llamada de la enfermera, le explicó que iba adelantado cuando oyó un ruido de piedras, se giró y vio a su padre gritar y caerse. Más tarde, en su declaración policial, no coincidió plenamente. Afirmó que “he visto un cuerpo rodando entre los matorrales, en pocos segundos he escuchado un fuerte golpe y un gemido de dolor por parte de mi padre”. 12.56 min El hijo de Isak Andic, fundador de Mango, en el foco de la investigación

El coche y el teléfono móvil del investigado Según la investigación, el vehículo de Jonathan Andic estuvo los días 7, 8 y 10 de diciembre en el mismo lugar donde el día 14 fue con su padre. Cambió de teléfono móvil el 25 de marzo de 2025. El auto de la juez recoge que borró el contenido del antiguo. Justificó el cambio porque le habrían robado el teléfono en un “viaje relámpago”, de tres días, a Quito, Ecuador. La fecha de la desaparición del terminal “en extrañas circunstancias” coincide con la reapertura del expediente judicial.

La relación del padre con un hijo “obsesionado con el dinero” Jonathan Andic mantiene que tenía buena relación con su padre, a pesar de que Isak lo destituyó y sustituyó al frente de la empresa. Los testigos le contradicen. Aseguran que esa situación creó una crisis entre los dos. Según el hijo, no tenían desavenencias. Pero, tal y como se desprende del análisis de los mensajes entre ellos, y así lo recoge la magistrada en su auto, había mala relación, “siendo el motivo principal, la obsesión de Jonathan por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida”. Además, la juez recuerda que Jonathan ha verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte , y culpabilizar de su situación a su padre. Isak Andic tenía intención de cambiar el testamento y crear una fundación para personas necesitadas. Entonces Jonathan, explica la juez, habría intentado reconciliarse. Y para ello, le propuso a Isak la excursión a Montserrat, “para hablar los dos solos”. La juez lo interpreta como un posible móvil económico.

Prisión eludida con un millón de euros y medidas cautelares Para la magistrada “existe un riesgo de fuga patente, atendida la gravedad de los hechos investigados y la elevada pena” a la que puede enfrentarse si es juzgado por homicidio. Pero, según la juez, no hay riesgo de reiteración del delito ni, a estas alturas, de destrucción de pruebas. La fianza de un millón de euros obedece a la situación personal y la capacidad económica del primogénito del imperio Mango, que ha reunido la cantidad en un par de horas. Ahora en libertad provisional, se le ha retirado el pasaporte, se le prohíbe salir de España, cada semana tiene que comparecer en el juzgado y debe estar siempre a disposición de la instructora. El hijo del fundador de Mango, detenido por su muerte, paga la fianza y evita la prisión provisional