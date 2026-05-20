Las claves del caso Isak Andic: la muerte del fundador de Mango
- Su hijo, Jonathan Andic, está en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros
- La magistrada considera que “existen indicios suficientes” para considerarle autor del homicidio de su padre
La detención de Jonathan Andic, el primogénito del fundador de Mango Isak Andic, se veía venir. Hace más de un año que los mossos acumulan indicios contra él. Jonathan es el único que estaba con su padre cuando cayó al vacío y murió, en diciembre de 2024. Esto, por sí solo, no significa absolutamente nada. Pero, tras tomarle declaración, la policía catalana empezó a tener dudas sobre él.
Fuentes de la investigación solo alcanzaban a decir: “hay contradicciones”. Sin más información. La causa era secreta. Hasta este martes.
Los Mossos d’Esquadra detienen a Jonathan Andic a primera hora de la mañana y lo trasladan a la comisaría de Martorell (Barcelona). Y pasado el mediodía, lo ponen a disposición de la magistrada instructora, Raquel Nieto Galván. Le vemos entrar al juzgado custodiado por cinco agentes y con las manos esposadas a la espalda. Solo responde a las preguntas de su abogado, el penalista Cristóbal Martell. El mismo que la semana pasada estaba en la Audiencia Nacional defendiendo la inocencia de los Pujol en el juicio por su fortuna oculta en Andorra.
Tras cerca de una hora y media de comparecencia, la Fiscalía pide su ingreso en prisión provisional eludible con una fianza de un millón de euros. Y, en pocas horas, Jonathan Andic consigna el dinero y sale en libertad provisional con medidas cautelares.
¿Qué han hallado los mossos durante la investigación? ¿Qué ha llevado a la juez a considerar que hay un “cúmulo” de indicios en contra de Jonathan Andic? ¿Qué dice su familia? Estas son las claves del caso:
Los hechos sobre la muerte del fundador de Mango
Isak y Jonathan Andic hacen ruta por la montaña de Montserrat. Es 14 de diciembre de 2024. Y cuando andan cerca de las cuevas de Salnitre, en la localidad de Collbató (Barcelona), el padre se precipita al vacío desde más de 100 metros de altura. Jonathan informa que su padre ha tenido un accidente.
El 20 de diciembre, considerando que la muerte del magnate ha sido un accidente, la juez archiva la causa provisionalmente. Pero la reabre el 30 de enero de 2025 a petición de los mossos y la declara secreta.
Las declaraciones de su hijo, Jonathan Andic
El hijo de Isak Andic ha declarado en tres ocasiones. El 14 de diciembre de 2024, el 31 de diciembre y este martes, en sede judicial. En la primera, el día de la muerte de su padre, dijo que iba delante de él, que escuchó un ruido y al girarse vio un cuerpo rodando por los matorrales. En la segunda, explicó que acostumbraban a pasear juntos. Si iban juntos ¿cómo no vio caer a su padre?
El informe forense describe la caída de Isak Andic “como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante (…) se descarta el resbalón con una piedra o caída hacia delante”.
Jonathan reconoció que dos semanas antes de la muerte de su padre había estado en el mismo lugar de la caída mortal, pero según la investigación de los Mossos no había estado una sino tres veces. La magistrada lo interpreta como un indicio de planificación y estudio previo del lugar de los hechos.
Los informes técnicos fotográficos
La Unidad de Intervención de montaña de los Mossos concluye que la huella del calzado en la zona del accidente no es “fortuita”. También que “realizando un solo frotamiento hacia adelante simulando un resbalón no se puede generar una pisada como la localizada el día de los hechos”.
Era un camino, aseguran, que “no presenta ninguna dificultad y no es necesario un calzado específico”. Además, ese día la visibilidad era buena y el hijo, si no estaba lejos, debió ver cómo cayó. En todo caso, dicen, “salirse del camino era un claro peligro de muerte”.
Las llamadas a emergencias de su hijo
Aquel día, Jonathan Andic llamó dos veces al Servicio de Emergencias Médicas (SEM9, a las 12.36h y a las 13.13h. Dijo que su padre se había caído. Cuando recibió la llamada de la enfermera, le explicó que iba adelantado cuando oyó un ruido de piedras, se giró y vio a su padre gritar y caerse.
Más tarde, en su declaración policial, no coincidió plenamente. Afirmó que “he visto un cuerpo rodando entre los matorrales, en pocos segundos he escuchado un fuerte golpe y un gemido de dolor por parte de mi padre”.
El coche y el teléfono móvil del investigado
Según la investigación, el vehículo de Jonathan Andic estuvo los días 7, 8 y 10 de diciembre en el mismo lugar donde el día 14 fue con su padre.
Cambió de teléfono móvil el 25 de marzo de 2025. El auto de la juez recoge que borró el contenido del antiguo. Justificó el cambio porque le habrían robado el teléfono en un “viaje relámpago”, de tres días, a Quito, Ecuador. La fecha de la desaparición del terminal “en extrañas circunstancias” coincide con la reapertura del expediente judicial.
La relación del padre con un hijo “obsesionado con el dinero”
Jonathan Andic mantiene que tenía buena relación con su padre, a pesar de que Isak lo destituyó y sustituyó al frente de la empresa. Los testigos le contradicen. Aseguran que esa situación creó una crisis entre los dos.
Según el hijo, no tenían desavenencias. Pero, tal y como se desprende del análisis de los mensajes entre ellos, y así lo recoge la magistrada en su auto, había mala relación, “siendo el motivo principal, la obsesión de Jonathan por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida”.
Además, la juez recuerda que Jonathan ha verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte
, y culpabilizar de su situación a su padre.
Isak Andic tenía intención de cambiar el testamento y crear una fundación para personas necesitadas. Entonces Jonathan, explica la juez, habría intentado reconciliarse. Y para ello, le propuso a Isak la excursión a Montserrat, “para hablar los dos solos”. La juez lo interpreta como un posible móvil económico.
Prisión eludida con un millón de euros y medidas cautelares
Para la magistrada “existe un riesgo de fuga patente, atendida la gravedad de los hechos investigados y la elevada pena” a la que puede enfrentarse si es juzgado por homicidio. Pero, según la juez, no hay riesgo de reiteración del delito ni, a estas alturas, de destrucción de pruebas.
La fianza de un millón de euros obedece a la situación personal y la capacidad económica del primogénito del imperio Mango, que ha reunido la cantidad en un par de horas. Ahora en libertad provisional, se le ha retirado el pasaporte, se le prohíbe salir de España, cada semana tiene que comparecer en el juzgado y debe estar siempre a disposición de la instructora.
Apoyo absoluto de la familia
Este martes, los portavoces de la familia nos han facilitado hasta tres comunicados. El primero, cerca de las 11h de la mañana, dice que “Jonathan Andic está declarando ahora mismo. (…) No podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario”. En esos momentos todavía estaba en la comisaría de los Mossos y todavía no se había alzado el secreto.
El segundo, poco antes de las 14h, cuando Jonathan Andic ya estaba ante la juez. En él reclaman la presunción de inocencia. Y afirman que “no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él". El convencimiento sobre su inocencia es "absoluto".
Y el tercero, a las 19h, después de conocer la decisión de la juez y tras la salida de Jonathan Andic de los juzgados, afirma que con esta resolución “se abre el momento procesal oportuno para demostrar su absoluta inocencia”. El mismo comunicado recoge el sentir del responsable del equipo legal, Cristóbal Martell: “La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia".