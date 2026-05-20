Directo Congreso: primera sesión de control al Gobierno tras la imputación de Zapatero y las elecciones andaluzas

Después de un mes y el parón por las elecciones andaluzas, el Congreso vuelve a acoger una sesión de control al Gobierno. De hecho, el presidente Pedro Sánchez afronta su primera sesión parlamentaria de control tras la debacle socialista en las elecciones andaluzas del domingo y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El jefe del Ejecutivo está tranquilo, aseguran fuentes de Moncloa, y va a pronunciarse este miércoles en la sesión de control. En relación con el presunto uso fraudulento del rescate a Plus Ultra que se encuentra en investigación, consideran que el auto no recoge ninguna prueba donde se demuestre el tráfico de influencias y se constata que todo el dinero que ingreso lo ingresó en la cuenta de su mujer y que él no formaría parte de ningún entramado societario.

Desde Moncloa también expresan su respeto al trabajo de los jueces y toda la cautela ante una investigación que sigue su curso. En relación con el despacho de Zapatero registrado este martes, según afirman, es propiedad del PSOE y uso privativo de los expresidentes.

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha dicho en declaraciones a su llegada que la justicia investigue y que "ponga las pruebas encima de la mesa". Añade que por su vivencia con Zapatero lo va a seguir defendiendo.

También el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido preguntado a su llegada y se ha limitado a decir que el auto está "bien escrito" y que espera conocer en esta sesión cuál es la opinión del presidente del Gobierno.

Feijóo, Abascal y Rufián preguntarán a Sánchez En este pleno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le preguntará "cuándo va a decir la verdad a los españoles" y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pedirá saber "qué plan tiene" para lo que resta de legislatura. En los últimos Plenos de control tanto el PNV como Bildu, aliados del Gobierno al igual que Esquerra, pidieron a Sánchez que explicara cómo pensaba hacer frente su Gobierno a los retos pendientes estando en minoría, y este miércoles todo apunta a que Rufián seguirá la misma senda a tenor del interrogante presentado. Feijóo ha vuelto a elegir un enunciado genérico que puede dar pie al líder de la oposición a sacar los más diversos asuntos, especialmente en un contexto marcado por las elecciones andaluzas ganadas por el 'popular' Juanma Moreno y la investigación judicial de casos de corrupción, que ahora ha salpicado de lleno a Zapatero. La segunda pregunta a Sánchez correrá a cargo del líder de Vox, Santiago Abascal, quien volverá a poner encima de la mesa la conocida como "prioridad nacional": "¿No cree que en España los españoles deben tener preferencias, al menos en la adjudicación de la vivienda pública, las ayudas sociales y las guarderías?".