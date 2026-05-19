Plus Ultra, una de las cuatro aerolíneas españolas rescatadas por el Gobierno en la pandemia

La imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, pone en el foco en el rescate a Plus Ultra. Además de esta aerolínea, otras tres compañías afectadas por el coronavirus recibieron ayuda del Estado. Fueron Air Europa, Air Nostrum, Volotea y Plus Ultra.

El turismo fue uno de los sectores económicos más afectados por el COVID-19. Por eso, en plena crisis sanitaria, el Gobierno de España llevó a cabo esta operación. La paralización mundial del tráfico aéreo destruyó sus ingresos y puso en riesgo miles de empleos directos en un sector clave para el PIB español como es el de los viajes.

La ayuda a las aerolíneas le supuso al ejecutivo de Pedro Sánchez un gasto total de 839 millones de euros de los que ya se ha devuelto una parte. Los préstamos estatales se canalizaron a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Las compañías elegidas fueron clasificadas como empresas estratégicas para la economía española y la conectividad del país, cumpliendo con los criterios que establecía el FASEE.

El mayor rescate fue el de Air Europa: 475 millones de euros Air Europa, la tercera aerolínea más grande de España, recibió 475 millones de euros en noviembre de 2020 mediante dos préstamos, uno participativo y otro ordinario. Fue la primera y mayor inyección económica del fondo. Su rescate se justificó por su papel fundamental en las rutas internacionales de larga distancia, especialmente con Latinoamérica, la competencia del mercado aéreo y el mantenimiento de más de 4.000 empleos directos. Tras años de incertidumbre, la SEPI recuperó el dinero inyectado gracias a reestructuraciones financieras del grupo.

Volotea, un rescate de 200 millones de euros El Gobierno argumentó que su quiebra habría reducido drásticamente la competitividad turística de múltiples regiones españolas ya que operaba vuelos directos entre ciudades medianas que ninguna otra compañía ofrecía. La compañía recibió 200 millones de euros.

Air Nostrum recibió 111 millones de euros Es una aerolínea regional que opera bajo régimen de franquicia con Iberia. La compañía argumentó en su momento que resultaba indispensable para la cohesión territorial. Su justificación se basó en que realiza vuelos interinsulares y conecta comunidades autónomas que carecen de otras alternativas de transporte rápido, incluyendo rutas reguladas bajo Obligaciones de Servicio Público.

Plus Ultra: la rescatada más pequeña percibió 53 millones Plus Ultra es la compañía más pequeña de todas las rescatadas y cuenta con una cuota de mercado menor, pero la SEPI avaló su condición estratégica señalando que proporcionaba conectividad de nicho en rutas hacia Latinoamérica, como Ecuador, Perú y Venezuela. El organismo argumentó que su desaparición habría perjudicado la competencia en el turismo de larga distancia y las conexiones de la comunidad migrante. Recibió 53 millones de euros en marzo de 2021. Además de estas cuatro aerolíneas comerciales puras, el Gobierno aprobó también en marzo de 2021 un rescate de 320 millones de euros a Ávoris, división de viajes que engloba a la aerolínea chárter Iberojet junto al Grupo Barceló, la cual ya devolvió la totalidad del dinero de forma anticipada.

Los préstamos están en proceso de devolución Air Europa ha devuelto el 100% de su préstamo por valor de 475 millones de euros. La aerolínea lo pagó un año antes de la fecha límite, fijada en noviembre de 2026. Esto fue posible gracias a la entrada de Turkish Airlines, que adquirió un 26% del capital de la compañía española por 300 millones de euros, lo que le permitió inyectar los fondos necesarios para saldar las cuentas con el Estado. Air Nostrum ha devuelto 20 millones y tiene todavía una deuda de 91 millones de euros. Al igual que otras firmas del sector, la compañía acordó una modificación de su plan de viabilidad para extender los plazos de devolución hasta el año 2028