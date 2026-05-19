Los Mossos detienen a Jonathan Andic, acusado de la muerte de su padre, el fundador de Mango

Los Mossos d'Esquadra han arrestado este martes a Jonathan Andic, acusado de homicidio de su padre, el empresario y fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024 en Montserrat, según han confirmado a RTVE fuentes de la investigación.

El detenido está siendo trasladado a los juzgados de Martorell para tomarle declaración.

Fue en pasado octubre cuando se confirmó que la Policía catalana, que en un principio había valorado la hipótesis del accidente, investigaba como posible homicidio la muerte de Andic, con su heredero pasando de testigo a investigado.

Jonathan Andic fue la única persona que presenció el supuesto accidente de montaña que acabó con la vida de su padre.

Ambos estaban haciendo senderismo cerca de las cuevas de Salnitre, en Collbató, cuando Isak cayó por un precipicio de 150 metros y perdió la vida al instante. El hijo aseguró haber escuchado un resbalón, pero insistió en que en ningún momento vio nada porque iba unos pasos por delante de su padre. Fue él quien avisó a los servicios de emergencias.

Pero los Mossos acabaron encontrando contradicciones en su testimonio: "el testigo se contradijo, dejó zonas grises y describió hechos que no podían corresponder" con las conclusiones de la investigación, según publicó la agencia AFP.

Estefanía Knuth, golfista profesional y pareja de Isak Andik, remarcó ante las autoridades "la mala relación entre padre e hijo".