Zapatero, imputado por el ‘Caso Plus Ultra’, última hora en directo hoy | La UDEF registra la oficina del expresidente y tres mercantiles

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Buenos días, arrancamos la narración minuto a minuto de la actualidad política tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le ha citado como investigado para el próximo 2 de junio en el caso Plus Ultra.

En este momento se está registrando la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles. El magistrado acaba de levantar el secreto de las actuaciones.