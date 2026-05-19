Zapatero, imputado por el ‘Caso Plus Ultra’, última hora en directo hoy | La UDEF registra la oficina del expresidente y tres mercantiles
- El expresidente ha sido imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental
José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer expresidente español en ser imputado. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le investiga por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso 'Plus Ultra', en el que se analiza si los 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la compañía aérea tras la pandemia sirvieron para lavar fondos.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo
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10:00
El portavoz del PP, Borja Sémper: "España necesita un cambio político, de formas y de fondo, y va a llegar".
“Superaremos esta oscura etapa de escándalos de corrupción y políticos que se suceden casi a diario.— Borja Sémper (@bsemper) May 19, 2026
Todo se terminará por saber, nadie es impune, el Estado de Derecho se impondrá.
España necesita un cambio político, de formas y de fondo, y va a llegar. https://t.co/AKsYuOg9wr“
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9:54
Una de las mercantiles registradas por la UDEF es la empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav, según informan fuentes jurídicas.
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9:52
Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso: "El hombre que susurra e inspira a Sánchez hoy está imputado por corrupción".
“Este twit tiene 5 días.— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) May 19, 2026
El hombre que susurra e inspira a Sánchez hoy está imputado por corrupción. Su mediador, su negociador, su conseguidor.
Primer expresidente del Gobierno investigado. https://t.co/7ptAFXyh1F“
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9:49
Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se ha limitado a escribir en redes un escueto "No pararán". Desde La Moncloa y los socialistas han informado a RTVE que están analizando el auto judicial y que darán explicaciones más adelante.
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9:45
El PP ha reaccionado rápidamente a la que es sin duda la noticia del día. Su secretario general, Miguel Tellado, ha pedido explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya. El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer", ha escrito en X.
“Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema.— Miguel Tellado (@Mtelladof) May 19, 2026
No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya.
El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan…“
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9:42
Buenos días, arrancamos la narración minuto a minuto de la actualidad política tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le ha citado como investigado para el próximo 2 de junio en el caso Plus Ultra.
En este momento se está registrando la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles. El magistrado acaba de levantar el secreto de las actuaciones.