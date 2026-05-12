Feijóo pide explicaciones a Zapatero por las "acusaciones" sobre un supuesto blanqueo de capitales: "Lo sabremos todo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes explicaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante las "gravísimas acusaciones que se le hacen" tras una investigación judicial por supuesto blanqueo de capitales y ha garantizado que lo "sabrán todo".

Feijóo se ha hecho eco de la información publicada por 'El Confidencial' que señala que nuevas investigaciones judiciales implican a Zapatero en operaciones de blanqueo de capitales a gran escala. Según este medio, el expresidente del Gobierno habría movido los fondos por varios países con la ayuda de sociedades pantalla y testaferros.

En un mitin en Tomares (Sevilla), Feijóo ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Ha degradado todo y lo han corrompido todo, antes y ahora", ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que "hoy" se han "enterado de muchas cosas y empieza a haber muchas sospechas sobre el presidente Zapatero". "No hay mayor honor que ser presidente del Gobierno. Sánchez lo ha degradado por completo y Zapatero lo ha usado para arrastrar la imagen de España y, al parecer, también para llenarse de dinero sucio", ha aseverado.

Por eso, Feijóo ha afirmado que Zapatero tiene que "responder ante las gravísimas acusaciones que se le hacen" y hacerlo "delante de los españoles". "¿Qué se deben Sánchez y Zapatero? Hoy por ti, mañana por mí. Lo sabremos todo", ha manifestado.