'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, recibe a Pepa Bueno, Leonor Watling y Javi Hoyos
- Martes 12 de mayo, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
Esta semana, en ‘Al cielo con ella’, Henar Álvarez se sienta en su sillón de reina para volver a incendiar la noche del martes. El programa recibirá a una de las periodistas más reconocidas, Pepa Bueno, responsable del Telediario 2; a la actriz, compositora y cantante Leonor Watling, y al “rey del salseo” y copresentador de ‘DCorazón’, Javi Hoyos. Además, se suma a la noche el colaborador Lamine Thior.
La primera invitada es uno de los rostros más reconocidos del mundo de la información: Pepa Bueno. Durante décadas ha escuchado, preguntado y contrastado la información para contar algunos de los acontecimientos más importantes de la historia actual. La directora y presentadora del ‘Telediario 2’viene a ‘Al cielo con ella’ para hablar sobre el mundo y la vida junto a Henar Álvarez.
La actriz y cantante Leonor Watling también se sienta en el sofá de Henar para charlar sobre su trayectoria profesional, los momentos que han marcado su vida y presentar su aventura musical ‘Leo & Leo’, creada junto al músico de jazz estadounidense Leo Sidran.
El tercer invitado de la noche es Javi Hoyos. El tiktoker más querido y el amigo de todas las influencers sabe antes que nadie todas las noticias sobre el mundo del corazón. Ahora, acompaña a la audiencia todos los fines de semana en ‘D Corazón’ y este martes llega ‘Al cielo con ella’ para hablar de su día a día, donde los salseos nunca descansan.
Por último, el colaborador Lamine Thior regresa al programa más divertido de la noche del martes.
De RTVE Play al prime time de La 1
‘Al cielo con ella’ es una coproducción de RTVE con Producciones del Barrio que inició su andadura en RTVE Play, donde se convirtió en el mejor estreno original de la plataforma. Posteriormente dio el salto a La 2, donde confirmó su crecimiento y consolidó una audiencia fiel. Ahora, el programa se emite en el prime time de La 1 sin renunciar a lo que le ha traído hasta aquí: un estilo propio, una mirada contemporánea y la capacidad de convertir cada entrega en una fiesta, esta vez, en la franja estrella.
Cada semana, el programa traspasa la pantalla y crece su viralidad en las redes sociales. Sus monólogos aumentan las visualizaciones con respecto a la temporada anterior y alcanzan más de 14,1 millones entre todos los canales. Destaca su crecimiento en Instagram, con 46.476 nuevos seguidores en solo un mes, acercándose a los 350.000.