'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, recibe a Pepa Bueno, Leonor Watling y Javi Hoyos

Esta semana, en ‘Al cielo con ella’, Henar Álvarez se sienta en su sillón de reina para volver a incendiar la noche del martes. El programa recibirá a una de las periodistas más reconocidas, Pepa Bueno, responsable del Telediario 2; a la actriz, compositora y cantante Leonor Watling, y al “rey del salseo” y copresentador de ‘DCorazón’, Javi Hoyos. Además, se suma a la noche el colaborador Lamine Thior.

Pepa Bueno

La primera invitada es uno de los rostros más reconocidos del mundo de la información: Pepa Bueno. Durante décadas ha escuchado, preguntado y contrastado la información para contar algunos de los acontecimientos más importantes de la historia actual. La directora y presentadora del ‘Telediario 2’viene a ‘Al cielo con ella’ para hablar sobre el mundo y la vida junto a Henar Álvarez.

La actriz y cantante Leonor Watling también se sienta en el sofá de Henar para charlar sobre su trayectoria profesional, los momentos que han marcado su vida y presentar su aventura musical ‘Leo & Leo’, creada junto al músico de jazz estadounidense Leo Sidran.

Leonor Watling

El tercer invitado de la noche es Javi Hoyos. El tiktoker más querido y el amigo de todas las influencers sabe antes que nadie todas las noticias sobre el mundo del corazón. Ahora, acompaña a la audiencia todos los fines de semana en ‘D Corazón’ y este martes llega ‘Al cielo con ella’ para hablar de su día a día, donde los salseos nunca descansan.

Por último, el colaborador Lamine Thior regresa al programa más divertido de la noche del martes.

Javi Hoyos