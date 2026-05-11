La Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, trasladada a un hospital en Teherán

La activista y premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue ingresada el domingo en un hospital de Teherán, capital de Irán, para recibir tratamiento por sus "múltiples enfermedades" tras pasar diez días hospitalizada en la ciudad de Zanjan, donde cumplía condena. Sus familiares y médicos habían solicitado su traslado "urgente" a la urbe iraní. La Fundación Narges Mohammadi ha explicado que se ha suspendido la condena a la activista por "motivos médicos" tras el pago de una fianza. La activista fue trasladada de urgencia el pasado 2 de mayo a un hospital en Zanjan tras sufrir un grave deterioro de salud, que incluyó dos episodios de pérdida total de conciencia en un solo día, una crisis cardíaca y fuertes fluctuaciones de presión arterial.

"Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz, tras diez días de hospitalización en Zanjan, obtuvo la suspensión de su condena por motivos médicos al pagar la fianza. Su traslado en ambulancia ya se ha completado y ahora se encuentra en el Hospital Pars de Teherán, donde está siendo atendida por su propio equipo médico", afirma un comunicado de la Fundación Narges Mohammadi.

La activista, que fue galardonada con el Premio Nobel en 2023, fue condenada a principios de febrero por un Tribunal revolucionario iraní a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema. Aquella era la décima sentencia contra Mohammadi desde 2021, año en el que fue encarcelada en la prisión iraní de Evin. En total, ha pasado cerca de 10 años en la cárcel por distintos motivos relacionados con su activismo.